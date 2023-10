Az Év Betűbölcsise címet Csányi Tímea kapta. Timikét pici baba kora óta hordják szülei a Betűbölcsibe és más családi programokra is. Megszokott, otthonos környezet számára a könyvtár, ahol szívesen játszik más kisgyermekekkel. Örömmel lapozgatja a könyveket is, gyakran rajtakapják, hogy a neki való kis keménylapos könyveket elmélyülten nézegeti. Szereti a Bogyó és Babóca könyveket, meséket és a kicsiknek való ismeretterjesztő könyveket.

Az Év Gyermekolvasója címet Ágó Lili kapta. Lilit tavaly télen íratta be édesanyja a könyvtárba. Bár akkor éppen kevesebb könyvből tudtak válogatni az energiatakarékossági intézkedések miatt, de így is éltek a lehetőséggel és gyakran kölcsönöztek könyveket. Az óvodás Lili a délutáni és az esti elalváshoz is hallgat meséket. Sokféle történetet szeret, de vannak kedvencei is, például Berg Judittól a Lengemesék, Beck Andreától a Titoktündér könyvek, Pásztohy Panka Pitypang és Lili sorozata, Piszke Papa meséi.

Az Év Olvasója Kurucz Lászlóné lett. Marika néni 2021-től rendszeres olvasója, használója a könyvtárnak. Férjével együtt érkeznek és kölcsönöznek. Mindketten beiratkozott olvasói az intézménynek. Marika néni az újdonságokat és a szórakoztató irodalmat kedveli és minden alkalommal a maximális 10 dokumentumot kikölcsönzi. Könyvszerető család, elmondása szerint otthonunkban is sok saját könyv veszi őket körül. A könyvtár statisztikái alapján felnőtt olvasóik közül az idei évben Kurucz Lászlóné kölcsönözte ki a legtöbbet, szám szerint 123 dokumentumot, kiérdemelve ezzel az Év Olvasója díjat Kiskunfélegyházán.