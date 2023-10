Visszalapozva történelmünkben leszögezhetjük, mi magyarok, mindig is vágytunk a szabadságra. Szabadságunk eszménye végigkíséri múltunkat, jelenünket s nélküle nincs is jövőnk. Nincs magyar jövő. Jól tudjuk, milyen érték a szabadság. Sokszor megfizettük az árát, arról önként sosem mondtunk le. Nemzetünket a szabadságot jelentő önrendelkezéstől, függetlenségtől és a demokráciától csak erőszakkal lehetett megfosztani. S tudjuk, mit jelent az összefogás is, hiszen a nemzeti sorskérdések összekötötték a cselekvésben a magyart – hangsúlyozta beszédében az egybegyűlteket köszöntő Rávai Mónika alpolgármester.