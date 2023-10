Profi és amatőr horgászokkal telt meg mind a 17 stég szombat reggel a SZEPI tavon, hiszen a II. Spiritstore ’FOGDMEGASÖRÖM’ Horgászverseny nevezői csapatban csalogathatták elő a sporthorgásztó halait. Volt, aki a szaktudására támaszkodott és igyekezett minél nagyobb halat megakasztani, de akadt olyan is, aki taktikusan a mennyiségre ment. A halvadászok nem panaszkodhattak, egymást érték a kapások, és a tó legnagyobb halszörnyei is horogra akadtak. A verseny végén három kategóriában is nyertest hirdettek.

„A méret a lényeg!” kategóriában a legnagyobb halat kifogó versenyző vihetett el díjat, a „Sok kicsi sokra megy!” kategóriában a halak száma számított, míg az „Erőberő és Kobaka” díj győztese az a csapat lett, akik a legnagyobb összsúlyú fogást érték el szombaton.

Az „Erőberő és Kobaka” díj győztese Böddi Lajos és csapata lett, akik összesen 97 ezer 525 grammnyi hallal állhattak fel a dobogó legtetejére. A legnagyobb hal kategóriájában is az imént említett Böddi Lajos és csapata diadalmaskodott, a legnagyobb darabszámot pedig Nátrán Dorián csapata érte el, akik összesen 85 darab halat fogtak ki, és engedtek vissza a nap végén.