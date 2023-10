Kedden 17 órakor várják a sétát tervezőket, a jelmezes gyerekeket a faluház előtt. Ahol ég a lámpa a házaknál, odamennek, hogy a kicsik édességeket kapjanak a fogadó családoknál.

A Mindenszentek előtti nap estéje az egyik legnépszerűbb ünnep az Egyesült Államokban. Ekkor költik el a legtöbb pénzt még karácsony előtt a családok jelmezekre, tökre, lámpásokra. Az ünnep azért is érdekes, mert bár az USA-ban nagyon népszerű, valójában egy ősi európai ünnep. Az ókorban a kelták számára volt fontos, mivel az új év, illetve a hideg időszak kezdetét jelentette. A kelták úgy vélték, hogy az új év előtt a világ rendje megbillen az élők és a halottak világa között, a halottak pedig szabadon járnak az élők között. Ez az ünnep bekerült a római jeles napok közé, illetve a keresztény egyház is fontos napnak tartotta a halottak napját. Manapság a gyerekek öltöznek be boszorkányoknak, szellemeknek, és járják a házakat, hogy ott finomságokat kapjanak a fogadó családoknál.