Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő megnyitó beszédében kiemelte, hogy ezer év után is fontos a magyarságnak, hogy Szent István király felajánlotta az országot a Szűzanyának, hiszen a keresztény kultúra hozzájárul az európai értékek megőrzéséhez, melyben magyarságunk is fontos szerepet játszik. Kiemelte, hogy a jó értelemben vett konzervatív oldalnak a magyarság értékeinek megőrzése a célja, melyhez a konferencia is hozzáad.

Lévai Jánosné tanácsnok köszöntőjében a konferencia céljáról beszélt, melyek közül kiemelte, hogy minél többekkel ismertesse meg a kereszténység értékeit, valamint példát adjanak a fiatalok számára.

Az előadások sorát Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára nyitotta meg Még mindig Mária országa vagyunk? címmel. Az államtitkár a népszámlálási adatokat értelmezte előadásában.

Mint ismert, a legutóbbi népszámlálás statisztikája szerint 12 százalékkal csökkent azok száma, akik valamilyen vallási közösséghez tartozónak jelölték magukat, a 2021-es csaknem 55 százalékról a 2022-es adatfelvételkor ez mintegy 44 százalékot mutatott.

A statisztika azt mutatja, hogy a római katolikus egyház tagjának 2011-ben 3,9 millió ember jelölte magát, addig tavaly ez 2,6 millió volt, és a református egyház híveinek számában is csökkenés mutatkozik: a 2011-es 1,2 millióról 928 ezerre esett a magát reformátusnak jelölők száma.