A vadaskertbe a következő héten is érdemes kilátogatni, jó program lehet a gyerekeknek az őszi szünet alatt is. Minden nap látványetetéseket tartanak, emellett őszi meséket is meghallgathatnak.

A látványetetések délelőtt 10.30-kor kezdődnek. Az első csoport érinti az etetés során a szibériai tigriseket, a rézusz makákókat, a dámszarvasokat és a csacsikat. Délután a második csapat 14 órakor kel útra. Megetetik az ázsiai törpevidrákat, a lámákat, a pónikat és a kapucinus majmokat.

A látványetetéseken túl november 2-án, csütörtökön őszi mesék és játékok várják a gyerekeket az oktatóteremben. November 3-án, pénteken 11-11.30 óra között és 14.30-15 óra között az őszi mesék és játékok az óvodásoknak szólnak, míg 11.45-12.15, és 15.15-15.45 között az őszi mesék és interaktív foglalkoztatók a kisiskolásokat szólítják meg.