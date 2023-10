A helyi asszonyklub tagjai már napokkal ezelőtt „töktérré” díszítették a templom melletti területet, és verseny napján is korán keltek, hogy százszámra süssék a palacsintát és a kenyérlángost az összejövetelre. A lányok-asszonyok rengeteg házi süteménnyel is készültek a vendégfogadásra és szokásoknak megfelelően babgulyás is várta a résztvevőket. A főtéren gyülekezők időközben aggódva lesték az eget és egy kis időre mindenki a felállított sátorban keresett menedéket az eső elől, amelynek végén egy szivárvány volt a természet kárpótlása a kellemetlen közjátékért.

A szombat délutáni versenyre összesen huszonhárom versenyző hozta el az odahaza ötletesen kifaragott tököket. A szervezők versenyt hirdettek a legszebben díszített porták között is, amelynek győztese Kövérné Nagy Ildikó lett. A „Kömpöc legnagyobb töke” díjat idén Nagy Tibor és családja nyerte, akik egy 38,5 kg-os tökkel neveztek. A felnőttek tökfaragó versenyének első helyezettje Nagy Enikő lett, megelőzve Apró Melisszát és Süli Enikőt. A gyerekek versenyét Keresztesi Zsombor nyerte, Bagi Nimród és Bangó Orsolya előtt.