Az ősz utolsó havába lépve is izgalmas programokon vehetnek részt a kecskemétiek, mi pedig összegyűjtött napra pontosan őket. Október 28-a óta például megnyitotta kapuit a Benkó Zoltán Szabadidőközpont fedett korcsolyapályája, de őszi progamokkal is bővelkedik a hét.

Akik már halloween-lázban égnek, mindenképpen látogassanak el október 31-én, kedden délután a Szarvas térre, ugyanis a Széchenyi István Közösségi Ház haloweeni délutánt szervez. Három órától például jelmezes felvonulással készülnek, ahol nem a szépségeket, hanem a rémségeket díjazzák majd. Negyed négytől interaktív gyermekműsor is szórakoztatja majd a legkisebbeket, négy órától pedig közös tökfaragásra is lesz lehetőség.

Pénteken, november 3-án 17 órakor a Hírös Agórában Bruncsák András kiállítás-megnyitójára várják a művészetkedvelőket. A tárlat válogatás Bruncsák András képeiből, amelyen az utóbbi évtizedekben készült temperaképek, akvarellek és szénkréta rajzok lesznek láthatók. Munkáit a látott dolog egyediségére, karakterére építi. Természetelvű festő, alla prima technikákkal (akvarell, gouache), természet után készült munkáit tempera táblaképeken és murális eljárásokkal (freskó, sgrafittó, secco) fogalmazza újra. November 26-ig, az intézmény nyitvatartási idejében, díjmentesen látogatható.

A hét utolsó napján pedig a menyasszonyoknak és a vőlegényeknek kedveznek. A 8. Dream Day Esküvő Kiállításnak november 5-én, vasárnap 10-től 17 óráig a Four Points by Sheraton Hotel ad helyet. Az előkelő, csodás helyszínen családias légkör várja a résztvevőket. Az ingyenes belépő mellé ajándék tombola jár, mellyel menyasszonyi ruhát, de ékszereket is nyerhetnek a szerencsések.

