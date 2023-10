Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Végzősök

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna testvérének, Imrefi Ferencnek szeretne kedveskedni egy régi iskolás fotójával. Mindketten az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet (ONI) diákjai voltak. Imrefi Ferenc 1977/78-as tanévben végezte el a nyolcadik osztályt. E fotó 1978-ban örökítette meg társaival: Ádám Éva, Dunai Ildikó, Dudás Andrea, Kovács Marcsi, Halics Erzsébet, Görög Erzsébet, Kovács Ferenc, Balogh Jutka, Imrefi Ferenc és Cseni Ildikó. Az ONI-s család mai napig összetart, november 4-én újabb országos találkozót szerveznek.

Szeretetben

Páhiról Andrássy Gyula egy családi fotót osztana meg. Felesége, Makány Mária vasdiplomás pedagógus. Közösen osztanák meg e fotót, melyen felesége öccse, Makány Gábor és felesége látható a hatvanas évek elején. Makány Gábor és Almási Mária Kiskunfélegyházán alapított családot, két gyermekük született. Olvasónk és felesége bízik benne, hogy e fotóval kedves emlékeket ébresztenek a család valamennyi tagjában.

Avató ünnepség

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy 1981 áprilisi emlékét elevenítené fel. A fénykép az úgynevezett Nevelési Központ piros iskola és a könyvtár épületének avatásán készült. Olvasónk mint iskolaigazgató (balról) vonul a vendégekkel a kék iskolától az avatandó új épülethez. A tanulók mellett Pozsgay Imre művelődési miniszter és Laták Ede tanácselnök látható, mögöttük haladt Erdélyi Ignác megyei tanácselnök és Gajdácsi István megyei tanácselnök.

Gazdaköri emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb gazdaköri emlékét osztaná meg a nosztalgiázókkal. A Gazdakör tagjaként fotók sokaságát őrzi a közös rendezvényeikről. Ez a fotó 1999-ben május elsején a reggeli ébresztős zenés menet utáni mulatságon készült.

Bugaci iskolások

Kecskemétről Pásztor József nyugdíjas tanár régi osztályának fényképét osztaná meg. Egykoron több éven át tanított a Bugaci Központi Általános Iskolában, sok kedves emléket őriz az ott töltött időből. Ma már a kecskeméti Margaréta Otthon boldog lakója. A tablókép egykori tanítványait örökítette meg, akik 1962-ben végeztek. A tanárok közül már csak Olvasónk, Horák Béla és Farkas Rózsa pedagógus él.

50 év

Ladánybenéről Rostás Dezsőné a Rideg testvérek nevében köszönti Móhl Magdolnát és Rideg Ferencet házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából. A házaspárnak 1973. október 13-án volt az esküvője. További sok boldogságot és jó egészséget kívánnak nekik.