Biztosítós csapat

Páhiról Andrássy Gyula régi munkahelyi emlékeit elevenítené fel. A kép a 90-es évek vége felé készült a kiskőrösi Hungária Biztosító munkatársairól. Olvasónk (felső sor, balról a második) nagyon szeretett ott dolgozni, jó kis csapatuk volt. A képen látható még többek között Csatlós Lászlóné és Kovács Károly.

Ballagási emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna egy újabb kedves emlékét elevenítené fel az egykori ONI-ból. Az Országos Nevelő Intézetben 1973-77 között lakott, a kép a ballagásukat örökítette meg. Az ONI-s család mai napig összetart, november 4-én újabb találkozót szerveznek, melyre közel 150-en érkeznek az ország különböző pontjairól az öregdiákok.

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi emlékét idézné fel. A kecskeméti Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. Honvéd Gyalogezred 1942 nyarán került a szovjet frontra. Az egység katonái a harctéren időnként őrszolgálatot is adtak. 1942 őszén, Medvezsija Polján készült ez a felvétel a zenekar tagjairól őrségbe vonuláskor. Jobbról a 3. Szeverényi István tizedes trombitás menetel, a vállán puskával.

Régi szép emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb gazdaköri fotóval lepné meg az ágasegyházi régi fotókat kedvelőket. A Gazdakör tagjaként sok fotót őriz a rendezvényeikről, mint például a május elsejei reggeli ébresztős zenés meneteikről. Ez a kép 1999-ben örökítette a társaság egy részét, köztük Olvasónkat (jobbról, világos kabátban).

50 év

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus a keceli Arany János Általános Iskola 1973-ban végzett 8/a osztály ballagási tablójával nosztalgiázna. Olvasónk 1973 áprilisában lett az iskola igazgatója, elődje nyugdíjba vonulását követően. Így ballagáskor már ő búcsúztatta a végzősöket. Az osztály e hétvégén tartja 50 éves osztálytalálkozóját, melyre Olvasónkat és a szintén pedagógus feleségét a napokban hívta meg dr. Vancsura János, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház orvosa, öregdiák. Olvasónk örömmel fogadta el a meghívást. A tanárok közül már csak hárman élnek, rajta kívül még Haszilló Ferenc és Balogh Józsefné.

Esküvő

Kecskemétről Tóth Erika édesanyjának, Tóth Istvánnénak szeretne kedveskedni esküvői fotójával, mely számára is nagyon kedves felvétel. Tóth István és Tóth Istvánné Csaba Erika 1986. december 6-án kötött házasságot Kecskeméten. Sajnos az édesapa már nem lehet közöttük, de emlékét örökre a szívükben őrzik.