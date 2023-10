Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

45 év

Bajáról Gregusné Csizmadia Csilla a népes családja nevében küldte be a Sükösdön élő szüleinek, Csizmadia Józsefnek és Geringer Katalinnak az esküvői fotóját. A házaspárt 45. házassági évfordulójuk és az édesanya 65. születésnapja alkalmából köszönti és kíván nekik sok boldogságot, jó egészséget a család, lányaik mellett vejeik, a hét unoka, Kati dédi és a többi családtag. Bíznak benne, hogy további sok boldog, szeretetteljes éveket töltenek el még együtt.

Szép emlék

Páhiról Andrássy Gyula egy családi fotót osztana meg. Felesége, Makány Mária vasdiplomás pedagógus. Közösen osztanák meg e fotót, melyen felesége öccse, Makány Gábor és felesége látható a hatvanas évek elején. Makány Gábor és Almási Erzsébet Kiskunfélegyházán alapított családot, két gyermekük született. Olvasónk bízik benne, hogy e fotóval kedves emlékeket ébresztenek a család valamennyi tagjában.

Első osztályosok

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy régi osztályfényképét mutatná be. Az általános iskola első három osztályát a Zrínyi Ilona Általános Leányiskolában végezte. Ez a fotó is ott készült, 1960-ban örökítette meg az 1. c osztályt Madarász Borbála tanító nénivel. Olvasónk negyediktől a II. Rákócziba ment át, mely 1964-től lett koedukált. Előtte fiúiskolaként működött, az Újkollégiumban. Abban az épületben lakott Olvasónk családjával, az iskola pedellusa volt az édesapja.

Karácsony

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna egy újabb régi ONI-s emlékét osztaná meg. Az egykori Országos Nevelő Intézet diákjaként társaival együtt sok szép emléket őriz. Az ONI-s család a mai napig összetart, november elején újabb találkozót szerveznek. Olvasónk 1973–77. között lakott az intézményben, ahol Kima Miklósné Éva néni volt a nevelőtanáruk. Ez a felvétel az 1974-es karácsonyi ünnepség alkalmából kapta lencsevégre a vidám 8-as tanulószobát.

Nyugdíjasok köszöntése

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus 1994-be kalauzolná el a nosztalgiázókat. 1994 májusában a keceli önkormányzat fogadást adott a nyugdíjasok tiszteletére a városi sportcsarnokban. A szépkorúak nagyon szép műsort láthattak, és egy finom ebédet fogyaszthattak el. Mindenki nagyon jól érezte magát. E szép hagyományt folytatták. Olvasónk a kép jobb oldalán látható.

Majális

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár sok ágasegyházival együtt nagyon szeret nosztalgiázni a régi fényképeken keresztül. A gazdakör tagjaként sok fotót őriz a múltból, többek között a május elsejei reggeli ébresztős zenés meneteikről. Ez a kép 1999-ben örökítette meg a vidám csapatot.