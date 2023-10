Hassloch a Rajna-vidék-Pfalz tartományhoz tartozik. Németország egyik legnagyobb faluja, lakossága 20 ezer fő. Polgármestere Tobias Meyer, aki városvezetői tevékenysége előtt a bajai MNÁMK egyik partneriskolájában, Frankenbergben tanított angolt és történelmet. A bajai tanulók ezt a kapcsolatot kihasználva kerültek a Holiday Parkba. A kiutazást Szauter Terézia, az MNÁMK akkori főigazgatója koordinálta. Egyeztetett a polgármesterrel, szállást szereztek a három fiatalembernek, és megszervezte az állásinterjút a Holiday Park illetékes vezetőjével. A többi már a fiúkon múlott.

Csongrádi Zoltán és Kiss Máté Gergő 11. b, illetve Kapitány Kornél 11. c osztályos tanuló élménybeszámolót tartott a napokban. Az utazással kapcsolatban Kiss Máté Gergő kiemelte: az odaút nem volt egyszerű. Vonattal mentek és a nagyobb pályaudvarokon – München, Mannheim – bizony éppen csak elérték a csatlakozásokat.

Fotó: Beküldött fotó

– Ha bárki Németországban vonattal utazik, az átszállásra legalább egy órát szánjon, mert könnyen lekésheti a következő szerelvényt –hívta fel a figyelmet Kiss Máté Gergő.

A három fiatalember a szabadidőparktól mintegy négy kilométerre lakott. Dolgozni kerékpárral jártak. Heti egy szabadnapjukon kirándultak. Megnézték a közeli Speyer városát, és egyik nap Tobias Meyer polgármester elvitte őket egy francia kisvárosba.

Fotó: Beküldött fotó

– Egy büfében dolgoztunk. Ha kellett, kolbászt sütöttünk, húst grilleztünk, árut pakoltunk vagy konyhai munkát végeztünk. De készítettünk palacsintát és árultunk fagyit is. Az állandó alkalmazottak nagyon rendesek voltak velünk, hamar beletanultunk mindenbe. A vége felé már kasszát is kezeltünk. Elfáradtunk, de megérte. Ha lehet, újra jelentkezem – mesélte Csongrádi Zoltán.

Mint elmesélték, a munkaidő változó volt. Általában reggel kilenckor kezdtek, és a vendégek számától függően fejezték be a munkát. Az órabérüket nettó 12 euróban határozták meg. A Holiday Park a fiúk ellátásáról úgy gondoskodott, az ételt és az italt féláron vásárolhatták meg. Számos új kapcsolatra tettek szert a munka során. Nagy segítség volt a MNÁMK-ban megszerzett német és angol nyelvtudásuk, amit természetesen fejleszteni is tudtak ebben a környezetben. Az első napok nehezek voltak, de aztán belejöttek.

A fiúk egy büfében dolgoztak

Fotó: Beküldött fotó

– Az utolsó esténken együtt ünnepeltünk, egy jó közösségtől búcsúztunk

– emlékezett vissza Kapitány Kornél.

Egy-egy nagy élményt is megosztottak a fiatalemberek.

– Speyerben eltévedtünk. Kóvályogtunk a városban, amikor az egyik gyalogátkelőnél majdnem elütött minket egy autó. Meglepetésünkre magyarok voltak, akikkel az első ijedtség után nagyon megörültünk egymásnak. A másik élményem, hogy együtt dolgoztam egy Igor nevű bosnyák sráccal, akivel hamar közös nevezőre kerültünk, hiszen mindketten a Manchester Unitednek szurkolunk. Azóta is tartjuk a kapcsolatot – mesélte Kiss Máté Gergő.

– Szerintem mindhármunknak jót tett, hogy megtapasztaltuk, milyen 8–9 órán keresztül talpon lenni. Nekem nagyon tetszett a francia kiruccanás. Örülök, hogy itt tölthettem a nyár nagy részét

– tette hozzá Csongrádi Zoltán.

– Sok élményem volt. Kiemelném mind közül, hogy kiléptem a komfortzónámból, és az eddigi életemhez képest egy teljesen új világban is helyt tudtam állni. Sokat jelent nekem az is, hogy számos, a jövőben még biztosan hasznos kapcsolatra is szert tettem – mondta Kapitány Kornél.

Mindhárman kiemelték, hogy folyékonyan, bátran és magabiztosan beszéltek németül és angolul a munka során. Autentikus nyelvi környezetben voltak, élesben gyakorolhatták a nyelveket.

A német munkaadók maximálisan elégedettek voltak a három fiatalemberrel, úgyhogy szeretettel várják a dolgozni kívánó MNÁMK-s diákokat 2024 nyarán. Az intézmény pedig jövőre is segít a szervezésben. Már csak néhány hónapnak kell eltelnie, aztán újra várja a fiatalokat a nyár és a kalandok a németországi Holiday Parkban – tájékoztatta hírportálunkat Fiedler Antal, a MNÁMK sajtóreferense.