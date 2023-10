A pénteki megnyitóra Balogh Levente és csapata személyesen is ellátogatott. A színpadon állva Balogh Levente elmondta: 16 évvel ezelőtt ő maga is indult a Vágtán, most azonban végre teljesült az álma, ha nem is ő, de csapata győzött.

A megnyitó műsor további részében a Mathiász János Borrend jóvoltából bemutatkoztak a nagyközönség előtt a 2023. évi Kecskemét Város Bora címet viselő borok is, a Damax Kft. Cserszegi fűszeres, illetve a Polyák Borászat Grand Kékfrankos bora. A térségi koccintás a Mathiász János Borrend közreműködésével valósult meg. Kocsis Pál a borrend elnöke, nagymestere köszöntötte a közönséget, Kisari István kancellár rövid ismertetőt nyújtott a „Város Bora” versenyről, végül a Térségi Nagy Koccintást felvezette Szabó Attila ceremóniamester.

A kiemelt meghívott vendégek mellett a Széchenyi István vendéglátó középiskola diákjai kiszolgálása mellett a rendezvényre érkezők is kedvükre koccinthattak a térségi borászatok nedűiből.