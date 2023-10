Falunapok 1 órája

Motoros és szüreti felvonulás is várta az érdeklődőket Csengődön – galériával

Falunapokat rendeztek a hétvégén Csengődön. Ahogy az hosszú évek óta szokásos, az ünnep az Év tanulója faültetésével kezdődött. Az idén ezt az elismerést a tavalyi Év tanulója, Makó Máté kapta meg, így ő fogta meg a lapát végét pénteken. Ezt követően Pivarcsi Csaba polgármester hivatalosan is megnyitotta a rendezvénysorozatot, majd köszöntőt mondott Font Sándor országgyűlési képviselő is. A pénteki napon a programok mellett átadták a helyi asztalitenisz-termet is, majd a rendezvényen a Spirit Tánc Sport Egyesület táncosai léptek fel.

Barta Zsolt Barta Zsolt

Mintegy száz motoros vonult fel a falunapi program keretében Csengődön Fotó: Barta Zsolt

Szombaton a falu belterületén lévő közösségi téren sátrak mellett főztek a baráti társaságok és az intézmények dolgozói, miközben a színpadon programok követték egymást. Most is kitelepült a térségi Egészségsziget, ahol a Vöröskereszt képviselője, illetve a szabadnapos kiskőrösi mentők várták az embereket vérnyomás-mérésre, illetve cukorszint-megállapításra. Eközben Palatinus Attila kaszkadőr motoros showműsorát adta elő az egyik utcában. Délre a társaságoknál elkészültek a bográcsos ételek. A sok száz ebédelő, ahogy elfogyasztotta a pörkölteket, azonnal a művelődési ház előtti területre vonult. Időközben ugyanis a művelődési ház parkolójában gyülekeztek azok a motorosok, akik tisztelegve Kirch Zoltán emléke előtt, az idén is, ahogy ez évek óta szokás, részt vettek a nagy felvonuláson. A becslések szerint most is több mint száz gépcsodát tekinthettek meg a rendezvény résztvevői. Alighogy elvonultak a motorosok, negyven fogat és húsz lovas vonult fel, tisztelegve a falu polgárai előtt. A becslések szerint mintegy kétszázan vettek részt a falut bejáró menetben. A programsorozat 14 órától óvodások műsorával és folklórműsorral folytatódott. Délután 16 órakor Nightside-koncert, 17 órakor Rumba Gitana-koncerten szórakozhattak az ünneplők. Este 20 órakor Nagy Bogi és Zenekara adott koncertet. Másnap a felújított „ Tornyos iskola” ünnepélyes átadása történt meg, majd az ünnep ökumenikus istentisztelettel zárult 11-kor az evangélikus templomban.

Falunapokat rendeztek a hétvégén Csengődön Fotók: Barta Zsolt

Ezek is érdekelhetik