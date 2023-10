Láthatnak az érdeklődők polgári- és harci járműveket, repülőgépeket, hajókat, történelmi figurákat, sci-fi-maketteket és vasútmodelleket is. Az eseményen a makettek mellett II. világháborús egyenruhákat és fegyvereket is bemutatnak. Ugyanakkor LEGO-kiállítás is lesz.