A Szent István plébánián a világ legszebb templomainak kicsinyített másai sorakoznak. Ezeket az egyházközség káplánja, Márton Arnold atya készítette. Arnold atya már kisgyermekként tudta, hogy pap szeretne lenni, nem véletlen, hogy a hivatása és a hobbija szorosan összekapcsolódik. Szívéhez legközelebb a templomok állnak, ezért azok miniatűr másait építette meg kartonpapírból.

Elmondta, kisgyermekként az első maketteket maga rajzolta, színezte, vágta ki és ragasztotta össze papírból. Nemcsak kívülről voltak szépek, belülről is kifestette, berendezte az épületeket. Az elkészült alkotásokat sokszor átalakította, bővítette, addig dolgozott rajtuk, amíg tökéletesek nem lettek.

Felidézte azt is, hogy amikor az érettségi eredményére várt, egy éjszaka alatt készítette el a makettjét egy kéttornyú templomnak, kolostorral együtt, berendezve, padokkal, oltárral, csillárral. Mindezt saját kezűleg. Később a technikát is segítségül hívta, az internetről töltött le és nyomtatott ki maketteket. Amikor pedig már saját fizetése lett, vásárolni kezdte a profi makettkészleteket.

Azt is elmesélte, hogy a papi pályát nagymamája hatására választotta. Vele járt minden vasárnap a gyergyószentmiklósi templomba, ahol már egészen kicsi korában, 3-4 évesen szívesen ministrált.

Három éve szentelték pappá Kalocsán, első szolgálati helye Kiskunhalason volt, két éve onnan helyezték Kiskunfélegyházára, ahol mint mondta, nagy szeretettel fogadták a hívek. Arnold atya templomi szolgálata mellett a József Attila Általános Iskolában tanít hittant, elsőáldozásra és bérmálkozásra készíti fel a fiatalokat. Szívügye az oltárszolgálat, ezért igyekszik a fiúkat bevonni a ministrálásba, mert mind mondta, az ő papi hivatása is az oltár mellett született.

A fiatalokat a közösségi programokba is bevonja, így indultak el Szentfazekak csapatnéven a félegyházi Libafesztivál főzőversenyén is. Bár helyezést nem értek el, de a közös főzés öröme igazán jó közösséggé kovácsolta a csapatot, akikkel a pápalátogatáson is közösen vettek részt. De rendszeresen mennek közösen pizzázni vagy néznek filmet a plébánián. Arnold atya szerint nagyon fontos, hogy a fiatalokat minél több közösségi élmény érje és ne csak a virtuális világban töltsék az idejüket. Most, hogy kiderült Arnold atyáról, hogy makettezéssel tölti az éjszakáit, tervezi, hogy a fiatalokkal közösen építi fel a következő miniatűr templomot. De szeretné a hajóépítést és a vasút-modellezést is kipróbálni. Tervei között szerepel a magyar Parlament vagy a Buckingham-palota megépítése is.