A lovasok és a fogatosok menete 10 órára érkezik a Köztársaság térre, ahol átadják a megújult játszóteret. Az avatót követően az üdülőfaluba vonulnak, ahová dél körül érkezik meg a civilek menete és az ottani játszótéren is lesznek kézműves-foglalkozások és bemutatók. Táncház is lesz a Sergő zenekarral, a Petőfi Vadásztársaság jóvoltából pedig vadászati kiállítást is láthatnak az érdeklődők.