A pályázatban érintett terület ünnepélyes átadásán részt vett Dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Zsigó Róber,t Baja és térsége országgyűlési képviselője, Vedelek Norber,t a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke. Az ünnepélyes eseményen az eszközöket és a felújított területet adták át a betegellátás részére.

Dr. Tóth Gábor PhD, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Örömmel jelentette be, hogy közel másfél éve kezdődött meg a jelentős beruházás az intézményben, amely a járóbeteg-szakellátás fejlesztését tűzte ki célul annak érdekében hogy a bajai térség lakossága még magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljön.

− Az építészi változások mellett sor került eszközbeszerzésre is. Intézményünk egy videóendoszkópos toronnyal lett gazdagabb, amely jelenleg a legkorszerűbb technológiai megoldás a magas színvonalú diagnosztikai és terápiás tevékenységet tesz lehetővé. Ezzel párhuzamosan három fiatal kolléga is letette a gasztroenterológiai szakvizsgát, így a szakorvosi létszám megduplázódott a korábbihoz képest − fogalmazott a főigazgató.

A projekt másik pillérét a képalkotó diagnosztika fejlesztése adta. Tovább bővült a kórház eszközparkja. A projekt keretében sor került egy korszerű, nagy értékű, kétfejes SPECT képalkotó berendezés beszerzésére, amely kiegészült az elhelyezéshez szükséges rendelő kialakításával is. A főigazgató fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy kiemelkedő újításról van szó, hiszen Baján ilyen magas szintű és korszerű nukleáris medicina körébe tartozó eszköz nem volt elérhető.

− Kórházunk most is virágzik köszönhető az itt dolgozóknak, és immár 200 éve látja el a betegek gyógyítását

− fogalmazott dr. Tóth Gábor, végül hozzátette: a bajai kórház volt, van és lesz is.

Dr. Rétvári Bence államtitkár beszédében kiemelte, hogy az elmúlt időszakban összesen 6,6 milliárdnyi fejlesztés valósult meg a Bajai Szent Rókus Kórházban, ezeknek a sorába illeszkedik a jelenlegi fejlesztés is.

− Folyamatosan épülő, szépülő kórházról beszélhetünk. Azért is történhet ez meg, mert az elmúlt években folyamatosan nőtt az a forrás, amit egészségügyre, az emberek betegségének gyógyítására, a betegségek korai felismerésére, megelőzésére fordítunk. Most már 2000 milliárd forinttal több az egészségügyi kassza, mint 2010-ben volt. Ebből jut fejlesztésekre és akár béremelésekre is. A nagyarányú orvosbér-emelésekre is, amikor a kormány teljes mértékben az orvosi kamara által javasolt bértáblát fogadta el. Ezekhez a bérekhez fogjuk illeszteni a szakdolgozói béreket. Idén júliusban volt ennek az első üteme, és jövő márciusban folytatódik. Idén 50 milliárd forinttal többet fordítunk a szakdolgozók és kórházi dolgozók béremelésére − mondta Dr .Rétvári Bence.

Továbbá kiemelte az új rendelők és a felújítások fontosságát. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy amikor elkezdték a kormányzást, akkor az új rendelők építését és rendelők felújítását is célul tűzték ki. Összességében 2010 óta 54 rendelőintézetet újítottak fel országszerte, és 23 újat építettek, azért hogy mindenkihez a korszerűbb ellátást minél közelebb legyen.

Az államtitkár megemlítette az Eurostat felmérését, amely évről évre vizsgálja a lakosoknak az egészségben eltöltött évek számát a különböző országokban. Magyarország 2010-ben csak öt országot előzött meg az Európai Unióban, akiknél magasabb volt az egészségben eltöltött évek száma. Az öt ország aki mögöttünk volt: Szlovákia, Szlovénia, Lettország, Észtország és Románia. Jelenleg ehhez képest most már 13 országot előzünk meg, úgy mint Romániát, Dániát, Észtországot, Lettországot, Litvániát, Horvátországot, Hollandiát, Ausztriát, Szlovákiát, Finnországot, Portugáliát, Csehországot és Luxemburgot is. Elhangzott, hogy van ebben része az egészségfejlesztésnek, az egészséges étkezésnek, és más intézkedéseknek. Annak is, hogy ma már a magyar iskolás gyerekek mozognak a legtöbbet egy héten az európai gyerekek közül, hiszen a mindennapos testneveléssel az első helyre kerültünk a testmozgás tekintetében az iskoláskorú gyerekeknél.