– Az Aktív Magyarország programmal is próbáljuk rávenni az embereket a mozgásra. Ezt a programot a szervátültetettek indították, ehhez csatlakoztunk mi is. Tavasszal száz iskolának egy millió forintot ajánlottunk fel, ekkor megmozgattunk 1189 iskolát, akik legalább egyszer végig mentek a kék körön. Összesen 200 ezer ember játszott tavasszal 77 napig. Siker volt, ősszel újra indítottuk, most december 10-ig fog tartani 77 napon keresztül. Ismét 100 iskola fog nyerni, a tavaszi nyertesek ebben már nem indulhatnak, az ő teljesítményüket 100 kültéri pingpongasztallal díjazzuk. Jelenleg 284 ezer ember játszik, 300 ezer a cél. Nem csak a gyerekek játszhatnak, hanem szülők, öregdiákok is, támogatva iskolájukat – fogalmazott Révész Máriusz erről az újszerű programról.

Türmerné Szeremi Ilona, az Országos Gyalogló klubok Hálózatának vezetője, aki egyben a Solti Alapszolgáltatási Központ vezetője is, elmondta, hogy céljuk országosan a jelenlegi 180 gyaloglóklub számának ötszázra növelése. Ez a solti konferencia is ezt a célt szolgálja, az ez évi balatonboglári, soproni és budapesti helyszínek mellett. Fontos, hogy minél több városvezetőt sikerüljön megnyerni, akik támogatásukkal segítenek létrehozni településükön a gyaloglóklubokat.

A résztvevők az előadások után a Solti Pálinkárium, illetve a Baslana Borházban elfogyasztott ebéd után sétát tettek a hangulatos solti Szőlőhegyen.