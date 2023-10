– Kezdeményezésünk nemcsak Kerekegyházán, hanem az ország és vármegye több településén is nyitott fülekre talált. Érkeztek futók többek között Kecskemétről, Izsákról, Szabadszállásról, Kunadacsról, Kiskunfélegyházáról, de még Budapestről is. A távokat több mint háromszázan teljesítették. Összességében elmondhatom, sikeres volt rendezvényünk, nagyon megható, hogy ennyi támogatást kaptunk és ennyien jelentkeztek. Kincső műtétjére és a rehabilitációs költségek finanszírozására 1.233.500 forint gyűlt össze. A jótékonysági futásnak jövőre is lesz folytatása, akkor a leukémiás gyermekek javára gyűjtünk – tette hozzá Lázárné Kalamen Márta.

Horváth Kincső számára hatalmas élmény volt ez a szeretet

Fotó: Gulyás Sándor

Két évente kell újra műteni Kincsőt

Horváth Kincső sürgősségi császármetszéssel, központi idegrendszeri bénulással látta meg a napvilágot. Lélegeztetni kellett, hogy életben maradjon. Az értelmileg fejlett, mozgásában korlátozott, önálló járásra képtelen tíz esztendős kislány újabb műtét előtt áll, hogy állapota javuljon. Az izomfeszesség-felszabadító műtétet, a myotenofasciotomiát, ahogyan korábban is, dr. Igor Nazarov fogja elvégezni a jövő év januárjában, Barcelonában, ami kétmillió forintba kerül. A beavatkozásnak a rehabilitációs kezelés nélkül nincs értelme. Az intenzív rész másfélmillió forint költséget jelent, amit a háromgyermekes család nem tud önmaga előteremteni. További felajánlásokat a következő számlaszámra lehet befizetni: Horváth Kincső, Takarékbank: 51700117-18252635. A közleményben kérik feltüntetni, hogy „adomány”.

A Kincsőért szervezett jótékonysági futás eredményei

Háromszáz méter, óvodás: 1. Huszár Attila, 2. Bakos Zoltán, 3. Farkas Borsa. Háromszáz méter, iskolás: 1. Bencze Dorina, 2. Bégány Eszter, 3. Gyüre Áron. Egy kilométer: 1. Magyar Krisztián, 2. Csörgő Miklós, 3. Dorogi Gábor. Három kilométer: 1. Nagysolymosi Alexander, 2. Balogh András, 3. Forgó Attila. Hat kilométer: 1. Szarka Ádám, 2. Bicskei Dániel, 3. Borsik Marcell. Kilenc kilométer: 1. Kriminál István, 2. Szalkai Lajos, 3. Báldy István.