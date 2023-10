Horváth Kincső sürgősségi császármetszéssel, központi idegrendszeri bénulással látta meg a napvilágot. Lélegeztetni kellett, hogy életben maradjon. Az értelmileg fejlett, mozgásában korlátozott, önálló járásra képtelen tíz esztendős kislány újabb műtét előtt áll, hogy állapota javuljon. Kincső újra növekedett, ami nagyon jó hír, de ez egyben izmainak újra befeszülését idézi elő.

– Az izmok nem tudják követni a csontok növekedését, csak ha újra felszabadítjuk azokat. Ezek a befeszült izmok jelenleg azt eredményezték, hogy Kincső combcsontjai elcsavarodtak és kimozdultak az ízületi vápából. Emiatt a bal lábán funkcionális rövidülés észlelhető így a járástanulás nagymértékben akadályozott, félő a további romlás. Sajnos, a testszerte érezhető izomfeszülés most már fájdalmakat is okoz Kincső hátában, csípőjében, a nyakánál, ez által sűrűsödnek a fejfájásai is. Kincsőnek újabb izomfeszesség-felszabadító műtétre van szüksége, a myotenofasciotomiát, ahogyan korábban is, dr. Igor Nazarov fogja elvégezni a jövő év januárjában, Barcelonában. A műtét hozzájárul ahhoz, hogy a ráépített intenzív terápiákon végzett kemény munkával, azok megerősödhessenek és nyújthatóak legyenek, egy nagyobb mozgástartományban mozoghassanak. Eddigi tapasztalatunk alapján a műtétet két évente meg kell ismételni. A folyamat hosszadalmas, de megvan a remény arra, hogy kislányom egyszer önállóan tudjon járni – mondta el hírportálunk érdeklődésére Braunitzer Katalin, a kislány édesanyja.

Kincső a műtét után egy évig havonta egyhetes intenzív tréningen vesz részt Budapesten, ahol napi két órát edz TheraSuit öltönyben, valamint fejlesztést kap egy szomatopedagógustól, lovagol és gyógytornákra jár. A kezelés, az utazás, a szállás és a rehabilitáció költségeit a szülők saját zsebből nem tudták és most sem tudják kifizetni.

– Maga a műtét közel kétmillió forintba kerül. A beavatkozásnak a rehabilitációs kezelés nélkül nincs értelme, aminek csak az intenzív része másfél millió forint költséget jelent. Párom keresetéből és a juttatásokból tartjuk fenn családunkat, mivel a fejlesztések és Kincső szükségletei miatt már nem tudtam megfelelően ellátni a munkámat. Két év után Kincső izmai kezdenek újra visszafeszülni, közérzete romlik, fáradtnak érzi magát, és a terhelést sem igazán bírja. A műtétre nagy szükség van, aminek költségeit segítség nélkül nem vagyunk képesek előteremteni – tette hozzá Braunitzer Katalin.

Kincső rendkívül kitartó, céltudatos, bizakodó kislány, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy egyszer önállóan tudjon járni.

Kincsőért futnak Kerekegyházán

Kincső javára szervezett jótékonysági sportrendezvényt október 28-án tartják meg a kerekegyházi Kerekerdő kalandparkban. A szervezők az óvodás korosztálytól kezdve, a 80 éves korig, mindenkit várnak, akik ezúton is hozzá kívánnak járulni Kincső műtétének és rehabilitációs kezelésének költségeihez. A vállalkozó szelleműek az óvodások mellett, 1-3, 6-9 kilométeres távon indulhatnak. Regisztrálni előzetesen október 25-ig lehet a táv megjelölésével a [email protected] e-mail címen. A nevezési díj az óvodásoknak ötszáz, az általános iskolásoknak ezer, a felnőtteknek háromezer forint, amit a Horváth Kincső 51700117-18252635 számlaszámon lehet befizetni: a közleményben pedig „futás-adomány” szavakat kell feltüntetni.