Kecskeméten ez alkalomból Egy sufnipék vallomásai címmel tartottak kóstolóval egybekötött előadást a Széchenyi István Közösségi Házban. Az alkalmon Molnár Szilárd, a Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumának elnöke mesélt a kenyérsütésben szerzett tapasztalatairól. A jelenlévők a kenyérsütés alapjairól, például a kovász fajtáiról, működési mechanizmusáról és felhasználási módjáról hallhattak előadást.

Sokan érdeklődtek a rendezvény iránt, ami nem is csoda, hiszen az otthoni kenyérkészítés újra reneszánszát éli Magyarországon. Az elmúlt években – nagyrészt a koronavírus járvány ideje alatt - egyre többen ragadtak fakanalat, jobban mondva szakajtót és kezdtek a házi kenyér készítésbe. A bátrabbak a kovászos kenyér sütését is kipróbálták. Sokaknál pedig itt kezdődtek az igazi gondok. Ugyanis a kovász nagyon sok törődést és odafigyelést igényel, és nem titok, hogy a végeredmény nagyrészt a kovászon is múlik.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A kezdő, házi sufnipékek nagyon gyakran elsavasítják az anyakovászt, ami ezután savanyúvá, ecetessé válik – mondta Molnár Szilárd, majd elárult néhány saját praktikát a kovász életben tartására.

Érdekességként elmondta, hogy néhány éve van egy olyan Toszkánából származó anyakovásza is, amit körülbelül 100 éve nevelgetnek.

Az alkalom kóstolóval zárult. A részvevők finomabbnál finomabb kenyereket ízlelhettek.