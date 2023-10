A zene világnapja tiszteletére rendezett, 9 műsorszámból álló zenetanári koncert házigazdája Felnagyné Geri Emese volt. Az énektanár sajnálattal jelentette be, hogy a műsorfüzetben közzétett műsorszámokból egy Tamás Tibor betegsége miatt elmarad, ugyanis ő kísérte volna zongorán Tóth Tibor tanár klarinétszólóját. Az elmaradt produkcióért a közönséget a zeneművek közül hármat is előadó kalocsai Simply The Brass Quintett rézfúvósötös kárpótolta. Az ötösfogat programzáró számát a hallgatóság vastapssal ismerte el.

– Az évadnyitó koncert egyik célja, hogy minden tanár színpadra álljon, elsősorban kamarazenei produkciókkal, illetve orgona vagy zongorakíséret melletti szólóhangszeres darabokkal – mondta a hangverseny előtt Fehérvári István, az intézmény igazgatója, aki azt is felidézte, hogy a zeneiskola egykori diákjaként maga is ott volt az azóta hagyománnyá érett első zenetanári koncerten, még 1975-ben.

Fehárvári István trombitatanár szerint a koncert alkalmat ad arra is, hogy az iskola új tanárai bemutatkozzanak a diákoknak és a közönségnek. Így történt ez most is: az intézmény egykori növendéke, egyben alapító igazgatójának, Fuchs Ferencnek a leánya, Authné Fuchs Márta tért vissza egykori iskolájába, ezúttal a hegedű tanszak tanáraként, és Sosztakovics Öt dallam című kompozícióját adta elő Betlenné Dajkó Ágnes fuvolatanár kollégájával, Csupor Balázs zongorakísérete mellett. Az utóbbi két művésztanár fuvola-zongora duó felállásban is közönség elé állt, negyedik műsorszámként Wilhelm Popp Staccato Fantázia című művét adták elő.

Amint arra az iskolaigazgató a koncertet megnyitó köszöntőjében utalt, a zenei világnapot kezdeményező Yehudi Menuhin szándékának teljesen megfelel, hogy a zeneiskolai koncerttel kicsit átfedésben, kezdődött a főszékesegyházi orgonaest, hiszen a zene világnapjának éppen az a célja, hogy ezen a napon mindenütt szóljon a zene.

Szerencsére ez nem késztette választásra a közönséget, a zenetanári koncert után, immár a főszékesegyházban, szakrális térben csodálatos zenei élményben részesült a hallgatóság, a híres egyházi orgonát Pedro Alberto Sánchez spanyol származású Ágoston-rendi szerzetes pap orgonaművész szólaltatta meg. Kalocsán a két helyszínen összesen közel 400 fő élvezhette a zene világnapjára időzített, igazi zenei csemegét jelentő koncerteket.