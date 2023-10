Október 5-én már reggel fél kilenctől elindult a négy állomásos erdei túra a Kecskeméti Arborétumban, ahol ezúttal a felsőtagozatos diákok tanulhattak új dolgokat a természetről.

A rendezvény célja, hogy a fiatalabb korosztály is jobban megismerje az erdőket és az állatvilágot, hiszen fontos, hogy már a gyerekek is tudatosan óvják a környezetüket. Az arborétumban négy különböző állomáson tevékenykedtek a diákok, ahol megismerhették a fa anyagok számos felhasználási módját, az erdei állatok világát és az erdei kincsestárról, vagyis a termésekről, magokról is színes ismeretekkel gazdagodtak. Mindemellett még az erdészek és vadászok munkásságába is belekóstolhattak egy kis időre.

Az állomások végére érve a gyerekeknek nem kellett azonnal visszaülniük az iskolapadba, hiszen kihasználva az októberi jó időt, sétálhattak és élvezhették még egy kicsit a természet adta lehetőségeket, ezzel is közelebb kerülve az Erdők Hete üzenetéhez: