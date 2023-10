Hétfőn már elkezdték felállítani a sátrakat a szabadidőparkban. Hogy mennyi ember lesz? Csak saccolni lehet. Van olyan társaság, ahol a szűk család lesz ott, de olyan csapatok is összeállnak, ahol 80, 100 emberre főznek, mivel több cég is meghívta a dolgozóit és a családtagokat is egy jó ebédre.

Hogy mennyi kakas lelte halálát az elmúlt napokban? Csak annyit lehet sejteni, hogy 30-35 mázsányi húst fognak megfőzni. Nincs zsűrizés, viszont nagyon kellemes program emeli majd a hangulatot. A rendezvény során 14 órakor például fellép Csepregi Éva, a jól ismert énekes. Napközben játszik a helyi fúvószenekar, táncolnak a mazsorett csoportok, miközben a társaságok egymás pörköltjeit és borait, pálinkáit kóstolgatják.

A szervezők a gyerekekre is gondoltak, négy légvár, két arcfestő, egy hőlégballonos is várja a legkisebbeket. A programot nagyon sok szponzor támogatta. Az önkormányzat is segíti a rendezvényt. A környékbeli településekről szerezték be a sátrakat, a padokat, cserébe a város is kölcsönadja a maga eszközeit. Az esemény délelőtt kilenckor kezdődik, amikor is Domonyi László polgármester köszönti a résztvevőket, és Dedák Pál főszervezővel meggyújtják az első tüzet. Aki nem főz, annak is érdemes kilátogatnia a kakaspörköltfőző fesztiválra, mert támogatójegy vásárlásával megkóstolhatja a helyiek főztjét.

A fesztivál fellépői:

Vízkereszt Citerazenekar (Akasztó)

Kiskőrös Város Fúvószenekara

Kiskőrös Város Mazsorett Csoportjai

Csepregi Éva ( 14 óra)

Szivárvány Szlovák Táncegyüttes

Soundwitch zenekar

Szürkeverebek Jazzbandája

Kothencz Lali

Markó Nani

Dörmő Anita

DJ Komlósi Gyuri