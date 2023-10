A Bácsvíz Zrt. elkötelezett a természeti környezet védelme és a fenntartható fejlődés, mint a vízbázisok, a talaj és a levegő tisztaságának védelme iránt. Küldetésük a víz- és a szennyvíztisztítási technológiák működtetésének és innovatív környezetvédelmi törekvéseink bemutatása, ezért az idei Erőművek Éjszakáján, október 27-én megnyitják a II. számú Vízműtelep kapuit a látogatók előtt.

A vízműtelep és üzemirányító központjának felkészült szakemberei megismertetik az érdeklődőket a város vízellátó struktúrájával, a modern informatikai alapú üzemirányítás folyamataival, illetve szemléletesen bemutatják, hogyan jut el a 300-400 méter mélységből az otthonainkba a tiszta és egészséges ivóvíz.

Idén immár negyedik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját, az ország legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari rendezvényét. A látogatók ezen a napon betekinthetnek az erőművekben, a fűtőművekben és a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba. A főszervező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfőbb célkitűzése, hogy az energia- és távhőtermelés, valamint a közműszolgáltatások működésének bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal.

Az elmúlt három évben hatalmas népszerűségnek örvendett a rendezvény, az Erőművek Éjszakája programjaira tavaly több ezren látogattak el. Idén is hasonló érdeklődésre számítanak, ezért a népszerű helyszínekre érdemes minél hamarabb regisztrálni a rendezvény honlapján, a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon keresztül. Október 27-én országszerte közel 70 érdekes és nem mindennapi élményeket kínáló helyszín nyitja ki a kapuit a szélesebb közönség előtt is. Érdekes programok, közelről is megtekinthető, hatalmas berendezések és szakértő idegenvezetések során ismerhetjük meg az energia útját.

Az Erőművek Éjszakáját idén is Gyetván Csaba műsorkészítő, a program nagykövete népszerűsíti. Csaba az eseményt megelőzően több olyan helyszínen is járt, amelyeket október 27-én személyesen is megnézhetünk. Kedvcsináló bejelentkezései elérhetők a MEKH Facebook-oldalán.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyes helyszínekre október 11-től lehet regisztrálni a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon. Érdemes követni a MEKH Facebook-oldalát is, ahol a szervezők további érdekességeket osztanak meg.