Magda Dávid maga mesélt a kecskeméti koncert részleteiről. – A mostani koncertemet egy képzeletbeli utazásra fűzöm fel, melyben távoli tájakra invitálom a közönséget. Leginkább az északi, skandináv országokba kalauzolom majd a hallgatóságot, de az alvilágba is letekintünk egy rövidebb időre – árulta el elsőként a művész, majd további érdekességekkel folytatta.

– Most leginkább romantikus szerzőktől választottam darabokat a műsorba, mint Max Reger, akinek születésének 150. évfordulóját ünnepeljük idén; Edvard Grieg, akinek varázslatos Peer Gynt szvitje csillogtatja meg a norvég táj és Ibsen drámájának szépségét; Joseph Rheinberger, aki hat évesen már orgonált a vaduzi plébániatemplomban; vagy mint Oskar Lindberg svéd szerző, akinek szívbemarkolóan szép darabja hangzik el. Két saját kompozíciómból a Perpetuum mobile, az Örökmozgó mellett Akheron című darabomat mutatom be a koncerten, mely darab 2021-ben lett nyertes mű a Művészetek Palotája által kiírt zeneszerzés versenyen. Ez a mű kifejezetten a Müpa orgonájára íródott, melyet idén mutatott be márciusban Nathan Laube világhírű orgonaművész Budapesten. Nagy örömömre azóta ő is számos koncerten adta már elő darabomat, mint például Barcelonában, Párizsban, Dallasban és Hamburgban – sorolta.

Magda Dávid a koncertjein nagyon szereti meglepni közönségét egy-egy improvizációval, ezúttal is hallhatók majd meglepetés improvizációk.

Egy oratóriumon dolgozott

A közelgő koncert kapcsán arról is megkérdeztük az orgonaművész, hogyan telt az elmúlt egy éve szakmai szempontból. – Most nyáron készültem az őszi koncertjeimre, de emellett igyekeztem többet pihenni nyáron. Előtte pedig Jézus csodatételei című oratóriumomon dolgoztam, melynek zenekarra való hangszerelése a következő nagy munkám. Emellett szerzői lemezem megalkotásához szükséges előkészületeket, szervezéseket és pályázatokat igyekeztem rendezgetni – elevenítette fel, utána pedig részletesen is beszámolt a zeneszerzői munkájáról.

– Az említett oratóriumom egy igazi különlegesség, mert egy ilyen nagyszabású mű előadása sok tényezőn múlik. Nem elenyésző mértékűek ilyenkor az előadáshoz tartozó anyagi költségek sem. Nagy öröm számomra, hogy 2024 húsvéti ünnepkörében mutatják be majd Egerben, mely Ternyák Csaba egri érsek atya kérésére készül és az ő segítségével mutatjuk be ezt a szimfonikus zenekari és két kórusos művet. Másik kiemelkedő eredményem a tavalyi évben történt, amikor harmadik díjat kaptam Gizella Fanfáromra a Veszprémi Érsekség és a Filharmónia Magyarország által kiírt zeneszerzés versenyen.

Saját szerzői lemezt készít

Egyik legátfogóbb projektem a most készülő szerzői lemezem, melynek felvételei még zajlanak. Eddig Szegeden, Békéscsabán és Debrecenben vettünk fel műveket, nemsokára Budapesten lesz egy utolsó alkalom még ősszel. A lemezen szereplő darabok interpretálását bizonyos előadóművészekhez kötöttem, ezért lett négy helyszín kiválasztva. Egy ilyen projektet kitalálni és végig szervezetten lebonyolítani nagyon sok energiát igényel, de megéri, mert nagyon felemelő érzés, hogy nemsokára kezembe foghatom saját szerzői lemezemet – hangsúlyozta.

Magda Dávid elárulta: hihetetlenül megható érzés, amikor más zenészek játsszák el az általa írt műveket. – Amikor az ember kiadja kezéből a kottát, akkor az az előadóművészek egyéniségére, habitusukra, ízlésére van bízva, hogy miként állnak a darabok előadásához. Ez azt jelenti a szerzőnek, hogy már nem tud beleszólni az elhangzás megformálásába. Ezért igyekszek mindig megfelelő és tiszta instrukciókkal ellátni a darabok kottáját, a lehető legpontosabban leírni azt, amit megszületik az ember képzeletében. Mindig élvezettel és érdeklődéssel hallgatom ugyanazon darabjaim előadását más művészekkel, mert érdekesnek tartom, hogy kinek mi megy át a zenémen keresztül és azokból őt mi fogja meg, s hogyan teszi magáévá.

Tervekből nincs hiány

– Több érdekes művet szeretnék komponálni a közel jövőben, például egy ütőhangszeres concertot, melyet Palotás Gábor kecskeméti ütőhangszeres művésznek ajánlok. Terveim között szerepel egy Janus Pannonius verseire írt ciklus (Szives Márton ütőhangszeres művésznek ajánlva), egy kórusra írt zenei egypercesek című mű (Argenteus kamarakórusnak és Kovács Gábornak ajánlva) és egy Földes Lívia dalciklus zenekari kísérettel.