Az iskola különösen odafigyel a diákok egészségére, ennek egyik fontos állomása a gyümölcsnap bevezetése volt, de emellett többéves hagyománya van a Kada Elek Technikum sportnapjának is, amit idén szeptember 28-án tartottak a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. Bár egy csütörtöki napról volt szó, a tanulást a sport és a közösségkovácsolás váltotta fel, amiben nemcsak tanárok és diákok, de szülők és testvérek is részt vehettek.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A sportnapon, ahogy az a nevében is benne van, elsősorban a testmozgásé volt a főszerep, ezért a diákok különböző csapatversenyeken vehettek részt, de egyénileg is bizonyíthattak. A közös bemelegítés után a foci, a tánc, a kerékpározás és a sorversenyek voltak a legnépszerűbbek. Természetesen az elvesztett energiát is pótolták, hiszen szülők és gyerekek közösen készítették a finom fogásokat, amiből aztán jóízűen megebédeltek. A rendhagyó tanítási nap minden évben hatalmas siker a családok és a tantestület körében is, és idén is fantasztikus hangulatban telt, amiről az iskola diákbizottsága így nyilatkozott.

– Kiváltságos pillanat egy iskola életében, amikor egy-egy szervezett program segítségével az odatartozókat látható módon egységbe varázsolja. A kadás sportnap évek óta azt bizonyítja, hogy nem lehetetlen megélni a csapatjátékot, a közös együttlét felemelő győzelmét. Mert a sport nemcsak azoknak hozza meg az örömöt, akik sikereket érnek el benne, hanem azoknak is, akik drukkolnak, akik másodikként küzdenek, és azoknak is, akik megvalósítanak. Mert egy a cél: érezni, hogy összetartozunk.”

Fotó: Orosz Fanni Flóra