Temetői körkép

Az elmúlt napokban több cikkben is foglalkoztunk a mindenszentek és halottak napja kapcsán a kecskeméti Köztemető ünnepi aktualitásairól, így a behajtási rendről, nyitvatartásról, kitekintést adtunk a virág- és mécsesárusításokra, és nem utolsósorban megosztottuk a Katasztrófavédelem által közreadott figyelmeztetéseket a gyertya- és mécsesgyújtásokkal kapcsolatban. Most azonban további tudnivalókat is közreadunk a temetőben zajló munkákról, ünnepi előkészületekről és a meg nem váltott sírokról a Herczeg Anikóval folytatott beszélgetés alapján.

Herczeg Anikó, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. temetőgazdálkodási vezetője

Forrás: Gong Rádió

Erősödik a látogatottság

Herczeg Anikó rögtön az elején elmondta: folyamatosan erősödik a temető látogatottsága. A temető munkatársai felkészültek a mindenszentekre és halottak napjára, a rájuk bízott temető karbantartást évközben is folyamatosan végzik, hogy a kegyeletgyakorláshoz mindig méltó és megfelelő legyen a létesítmény. Ez az időszak a temető számára kiemelt, éppen ezért lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, hogy még szebb, még tisztább legyen a temető. Természetesen ehhez a látogatók, hozzátartozók is sokat hozzátesznek.

Kiegészült a csapat

A társasághoz öt temető tartozik, működő és lezárt egyaránt, a fenntartásukban jelenleg 9–10 fő vesz részt, mely nem sok, ebben az időszakban pedig kimondottan kevés. A korábbi évekhez hasonlóan a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 10–12 fővel van jelen a temetőben, mely óriási segítséget jelent számukra. A lomb, illetve a zöldhulladék összegyűjtéséből, gereblyézésből veszik ki a részüket.

A temető területén közel száz nagyméretű 1100 literes hulladékgyűjtő edény található, illetve most ideiglenesen 50–60 nagyméretű zsákot helyeztek ki, amit bárki használhat, igénybe vehet az általa összegyűjtött lomb behelyezésére, illetve a sírokról lekerült elszáradt koszorúk, virágok kidobására.

Működnek a kutak

A vízhasználat is most már zavartalan, mintegy 110 kút található a területen. Nincsenek még téliesítve. Ugyanakkor a múlt hétvégén csőtörés miatt egy időre el kellett zárni a csapokat a szerelés idejére. A ravatalozó melletti részen egy fa gyökérzete okozta a csőtörést. A temető 1964-ben nyílt, a vízvezetékrendszer régi, elavult, így adódnak problémák. Bár a múlt hétvégit egy fa gyökérzete okozta.

Gondozatlan sírok

A temető munkatársai nemcsak azon sírhelyeket gondozzák, mely a szerződésükben szerepel, hanem a gondozatlanokat is rendbe teszik, amennyiben a szomszéd sírokat zavarja. Például átfolyik a borostyán vagy túl nagy a fa.

Lejárt sírhelyek

Folyamatosan nyitva tart az ügyfélszolgálat. Az ünnepek előtt fő feladata az irodának a lejárt sírhelyek gyűjtése, a sírhely feletti rendelkezők levélben történő tájékoztatása, majd október hónapban közvetlen a sírhelyen keresztüli megkeresés, azaz a címkézés.

Az adott évben, azaz 2023-as lejáratú sírhelyet fehér címkével látják, az öt év türelmi idő lejárta után lévő sírok pedig pirosat kapnak. Herczeg Anikó ennek kapcsán elmondta: ma már a törvény nem tartalmazza a türelmi időt, de ők megadják.

Idén 1010 darab tájékoztató levelet küldtek ki, ebből 2023-as lejáratú a kecskeméti és hetényi köztemetőben 830, 2018-as lejáratú pedig 180 levél volt. Sajnos a levelek 24 százaléka visszaérkezett címzett ismeretlen vagy címzett elköltözött információval.

Ideiglenes parkolók

A temető vezetője számot adott a behajtási rendről is, mely korábban már mi is hírt adtunk. Felhívta a figyelmet arra, hogy a temető kapuinál ideiglenes pluszparkolókat alakítottak ki. November 1-jén pedig 10 óráig lehet csak behajtani, utána négy kisbuszt vehetnek igénybe a látogatók, melyek elviszik őket a sírokhoz. November 2-án és 3-án is csak 10 óráig lehet autóval bemenni, azt követően a temetési szertartások miatt már nem. Az utolsó temetés után a temető zárásáig azonban újra beengedik a járműveket.

Herczeg Anikó szólt még a beszélgetés során a hamarosan kezdődő téli nyitvatartásról, a közelmúltban bevezetett áremelésekről is. Érdemes a teljes interjút meghallgatni.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.