Az esten szót ejtettek az ország előtt álló feladatokról és az európai kihívásokról is. A politikus hangsúlyozta, hogy az Európai Unió (EU) egy sikeres projekt volt, ami a második világháború után azért jött létre, hogy az európai állampolgároknak békét és biztonságot teremtsen. Szerinte az EU alapvetően egy eszköz volt a nemzetállamok kezében arra, hogy ezeket a célokat el tudják érni. Most ez mintha megfordult volna, most már az európai együttműködés vált öncéllá, és ehhez kell igazodnia a tagállamoknak – fejtette ki a politikus.

– Szerintem a feje tetejéről vissza kell állítani a talpára a dolgokat. Amikor mi azt mondjuk, hogy ma nem mennek jól a dolgok, akkor mi nem az európai projektet kritizáljuk, hanem annak a jelenlegi működését és a jelenlegi vezetőit – mondta. Hozzátette: a magyar nemzeti önérdek az, hogy az Európai Unióban változás legyen.