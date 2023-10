Meg kell találnunk az egyensúlyt az ember és a természet között – hangsúlyozta.

Az Erdőpark ezen gondolatoknak ad fizikai, lelki és szellemi otthont. Rengeteg állat él a területen, sokszor még kiemelten védett fajokkal is találkozhatnak a járókelők, ami egy hatalmas érték a vármegyeszékhelyben. A pikniken résztvevők értik és tudják mi a feladatuk a természetben, értékelik a kint töltött perceket és tesznek azért, hogy minél több legyen belőle.

A rendezvény barátságos, sőt mondhatni családias hangulatban telt, hiszen egy közös téma mindenki közt fellelhető volt, vagyis a természet tisztelete. A nap folyamán közös beszélgetést is tartottak a közösség által támogatott mezőgazdaságról, a Rövid Ellátási Lánc jelentőségéről, a városi agrár-lehetőségekről. Fél 12-től csoportos sétát tartottak, amely közben szó esett a vízháztartás aktuális problémáiról, a biodiverzitás fontosságáról, a természetközeli megoldások kereséséről és ezek megjelenéséről. A piknik alatt folyamatosan gyermek-foglalkozásokkal is készültek, így a legkisebbek is remekül szórakozhattak. A piknik alatt könyvbemutatóra is sor került, Komlósi Amina mutatta be Alander-Baltosée „Jamilanda” című könyvét.