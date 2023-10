Ezen a napon a római katolikus templomban a 18 órakor kezdődő esti mise után, közösen is megemlékeznek az elhunytakról. November 2-án, csütörtökön, halottak napján, este 6 órakor is lesz szentmise, amit az elmúlt egy év során elhunytakért mutatnak be – írtak a majsaplebania.hu oldalon.