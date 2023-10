Több mint száz településen lobbantak fel vasárnap kora este Székelyföld Autonómiájának Napján az őrtüzek, amelyek keretében összenemzeti imára is hívták a csatlakozó közösségeket. Kiskunhalason az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület 2015 óta vesz részt a közös őrláng gyújtásban. A Semmelweis téren, a kórházzal szemközti parkban 2014-ben ültetett emlékfánál emlékeznek minden évben a székelyek autonómia követelésére. Dr. Döme Ottó, az irodalmi egyesület elnöke, Nyírő József: Jézusfaragó ember című novellás kötetéből olvasott fel egy részletet. A halasi irodalmár szerint a sokak által a nyírői életmű csúcsának is tartott kötet, amely mérföldkő és egyben nyitánya is volt egy olyan sorozatnak, amely rövid időn belül a két világháború közötti magyar irodalom egyik kedvenc témájává avatta a trianoni döntés súlya alatt rekedt Székelyföldet és székelységet, érzékelteti leginkább a székelyek sorsát.

Dr. Döme Ottó, az irodalmi egyesület elnöke

Fotó: Pozsgai Ákos

2015-ben gyújtottak először őrtüzeket azzal a céllal, hogy kijelöljék, láthatóvá tegyék Székelyföld határait, amelyek nagyjából nyelvi és kulturális határok is. A rá következő évben a helyi közösségek azt kérték, hogy Székelyföld-szerte gyúljanak ki a tüzek, azóta évente október utolsó vasárnapján megtartják Székelyföld Autonómiájának Napját. Ez nagyjából egybeesik az SZNT megalakulásának évfordulójával, húsz éve, 2003. október 26-án jött létre. Az SZNT március 10-én Marosvásárhelyen évente megtartja a Székely Szabadság Napját, amikor a román kormány és törvényhozás, a nemzetközi közösségek felé közvetíti a székelyföldi autonómia igényt. Az őrtűzgyújtásnak ezzel szemben „belső üzenete” van, a székely közösségeket igyekszik mozgósítani, megerősíteni és megőrizni az autonómia mozgalom számára, hangzott el a megemlékezésen.