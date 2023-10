– Utak épültek, épületeink energetikai fejlesztésen estek át. Új tetőt és tetőszerkezetet kaptak intézményeink. Új, korszerű egészségházunk lett. Új, szabványos játszóterek épültek. Megújult a sportcsarnok kiszolgáló egysége, új tanyabusz érkezett. A Rákóczi úti Népiskola teljes felújításon esett át, melynek egy részéből bölcsőde lett, új játszóteret építettünk, szolgálati lakást, klub helyiséget, melegítőkonyhát, étkezőt alakítottunk ki. A polgármesteri hivatal belső és külső felújításon esett át. Jelenleg a gyermekétkező és a sportcsarnok energetikai beruházása folyik. Hamarosan elkészül a felnőttek részére egy sportolási tér. Nem utolsó sorban tárgyalások folynak bankautomata kihelyezéséről. Természetesen sok a tennivalónk, de segítséggel úgy gondolom, tudunk majd haladni a továbbiakban is. Nagyon sokat köszönhetünk Lezsák Sándor elnök úrnak, hiszen sosem hagyta településünket megállni egy szinten, nagyon szívén viselte Ágasegyháza sorsát a kezdetektől, melyet lakosaink, önkormányzatunk nevében tisztelettel megköszönök. Továbbra is számítunk elnök úr támogatására – mondta végül Füredi János polgármester.

A rendezvény következő részében először az óvodások, majd az iskolások adtak műsort. Ezt követően Lezsák Sándor osztotta meg köszöntő gondolatait.

– Kedves hosszabb ideje fiatalok! – kezdte meg beszédét az Országgyűlés alelnöke. – Látva a gyerekek műsorát szerintem sokunkban felmerültek régi emlékek, amikor 50-60 éve még mi is óvodások, iskolások voltunk. Bízom benne, hogy ezek a fiatalok majd 50-60 év múlva ugyanúgy együtt nézik majd a következő nemzedéket – jegyezte meg.

– Ezen a héten hatalmas büszkeség tölthetett el minden magyart, hiszen két fiatal hatvanas kapott Nobel-díjat.

Karikó Katalin és Krausz Ferenc sikere nekik szól, a családjuknak és az iskoláiknak, de megdobogtatja valamennyiünk szívét. Én is nemrég még öregedő hatvanas voltam, mára már fiatalos hetvenes vagyok. Vallom, akkor fogok megöregedni, ha már több barátom lesz a föld alatt, mint föld felett. Egy kedves 82 éves barátom, Bíró Zoltán, az MDF egyik alapítója azt mondta nekem a minap: „Az a jó az öregségben, hogy már nem halhatok meg fiatalon.” Ráadásul nap mint nap megtapasztalhatjuk: az idős emberek egymást között már nem is annyira idősek. Olyan emlékeket elevenítenek fel, amikor még ők is fiatalok voltak, és ez az arcukat is megfiatalítja. Így mondhatjuk: három kort határozhatunk meg: a gyermekkort, felnőttkort és a „de jól tetszik kinézni” kort – mondta Lezsák Sándor, végül egy kedves erdélyi történetet elevenített fel, melynek tanulsága, hogy mindenkinek komolyan kell venni, ha valaki figyelmezteti valamire, legyen az egy orvos vagy éppen egy jó barát.