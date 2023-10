Gedovits Zoltán rendőrfőtőrzszászlós, a Bajai Rendőrkapitányság munkatársa a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban tartott tájékoztatást az idősek részére, különös tekintettel a kerékpáros közlekedésre.

Jelentős változás várható hamarosan az időjárási körülményekben, arra hívta fel a figyelmet a szakember, hogy rövidülnek a nappalok és ezt fontos tudatosítani mindenkiben. A kerékpár fontos tartozékairól is beszélt, legfőképp a világításról. A világos ruházat használatára is kitért, ugyanakkor megemlítette, hogy a KRESZ előírja, hogy lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező láthatósági mellényt viselni. Gedovits Zoltán felhívta az idősek figyelmet arra is, ahogy múlik az idő az érzékszerveink rugalmassága megváltozik. Kiemelte a látással kapcsolatban, hogy nehezebben alkalmazkodik a világos és a sötét fényviszonyok között. A reflexek is lassabbak, a hallás is csökkenhet, ezért a környezet zaját kevésbé érzékeli egy idősebb ember. A távolságok megbecslése is változik. Fontos ezeket tudomásul venni a biztonságos közlekedés érdekében.

Balla Csaba polgármester az eseményen hangsúlyozta, hogy az önkormányzat szándéka az, hogy segítse az időseket mindenféle lehetőséggel, támogassák az egészségmegőrzésben, felhívják a figyelmet a bűnmegelőzés fontosságára, hogy ne váljanak áldozatokká. A polgármester szerint a rendőrség megelőző intézkedései mellett elengedhetetlen az idősekre való fokozott odafigyelés, törődés, a társadalmi összefogás. A Bácsalmási Mentős Alapítvány a helyszíni tájékoztatóján a defibrillátor működésével ismerkedhettek a jelenlévők, illetve megtanulhatták az amatőr újraélesztést.