Elsőként Kosztolányiné Gergely Judit pedagógus köszöntötte a jelenlévőket, majd elhangzott Tielman Susato Reneszánsz tánc című műve a rézfúvós kvintett előadásában. Felkészítő tanáruk Huzsvay György volt.

Az alsó tagozatos iskolaépületben tetőfelújítást végeztek szerkezeterősítéssel, új cserépfedéssel, csatornával és ereszdeszkával, megtörtént a vizesblokkok teljes felújítása, tantermek és a közlekedő folyosó felújítása, egy új tanterem kialakítása és az iskolaudvar térkövezése. Az épület felújítása mellett 2023 nyarán a tankerület iskolabútorokat szerzett be (székeket, padokat) több mint 1,6 millió forint értékben.

Az átadó ünnepségen köszöntő beszédet mondott Zsigó Róbert. − Magyarország kormányának az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy próbáljuk fejleszteni a településeket, leginkább a kistelepüléseket. Tesszük ezt azért, hogy akik ilyen helyen élnek, ők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam vagy az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat. Ennek a munkának talán a legfontosabb pillére a Magyar Falu Program, amelynek a keretében itt, Érsekcsanádon is nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani − mondta. Kitért arra is, hogy 2018 óta a tankerületi központ 3,5 milliárd forintnyi fejlesztési kiadást tudott nyújtani az iskoláknak.

Fotó: Márton Anna

− Az érsekcsanádi iskolára is nagyjából 93 millió forintot tudott és tud költeni összesen a tankerület, ebből a mostani átadás 49 millió forintot jelent. Az alsó tagozatos iskola megszépült és megújult. Azt gondolom, hogy abban az időszakban, amikor forrong körülöttünk a világ még inkább kell örülnünk a fejlesztésnek, hiszen abban a nehéz helyzetben, amit a háború okoz számunkra gazdasági értelemben is, ebben valóban összefogásra van szükség − fogalmazott a képviselő.

A köszöntőt követően Gryllus Vilmos Ősz szele zümmög című dalát adták elő az 1./A és 1./B osztály tanulói. A diákok felkészítő tanára Mészáros-Tasi Szabina.