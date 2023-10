Hétindító beszélgetésünkben összegyűjtöttük az október 16-i hét legváltozatosabb programjait.

Az októberi hónap több szempontból is különleges. Egyrészt ez a hónap a mellrák elleni küzdelem időszaka, ezért a Széchenyi István Közösségi Házban 17-én, egy olyan alkalmat tartanak, melyen bemutatják az ajánlott népegészségügyi szűréseket, és a helyes mell-önvizsgálat alapjait is elsajátíthatják a résztvevők. Másrészt október a látás hónapja is, ezért a Malom Központ legújabb workshop sorozata keretében úgy nevezett szemüveg kisokos előadást tartanak e hét szombaton, délelőtt 9:00 órától.

Ez csak egy-két példa volt a számos színes program közül, amit Kecskemét városa kínál számunkra a héten. További részletek az alábbi felvételen: