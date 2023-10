Az alkalomra a várható kifejezetten rossz idő ellenére verbuválódott, helyi és a szomszédos településekről is érkező fiatalokból álló lovas, lovas kocsis, és persze gyalogos menet muzsikaszó és ostorpattogtatás közepette járta be a település szinte valamennyi forgalmasabb utcáját.

A délutáni terményáldást követően a Hősök teréről induló menet viseletbe öltözött tagjainak zömét ezúttal is a Kővágóné Csánki Mónika vezette Uszódi Gubbantós Hagyományőrző Néptánc Együttes tagjai adták, de Foktőről, Dunaszentbenedekről és Géderlakról is szép számmal érkeztek táncosok és kocsival, lóval az ottani lovas közösségek tagjai. Talán ez utóbbira figyelemmel a szervezők kocsi szépségversenyt hirdettek a menetben résztvevő fogatosok részére.

A fiatalabb korosztály vállalkozó kedvén felbuzdulva az idősebb generációk is kitettek magukért: felajánlásaikból a Boldizsár házban és például a Petőfi Sándor utca elején terített, házi finomságokkal, italokkal teli asztalokkal várták a menetet, és persze mindenkit, aki akárcsak kíváncsiskodóként velük tartott. Aki csak tehette, akárcsak egy-egy ruhadarab erejéig helyi viseletbe öltözött, ezzel is demonstrálva, hogy számára is fontosak a tradiciók.

A folklórgyöngyszemek látványos menetét gyönyörű lovas hölgyek is daliás lovas ifjak kísérték, miközben a lovas kocsin szállított zenekar a közel 500 méter hosszúságú sort muzsikaszóval vezette.

A menet így érkezett meg az első megállóhoz, a pár hete házasságot kötött Bernáthné Holló Bettina bíróné szülői házához, ahol férjével, Bernáth Máté bíróval fogadták a népes, kurjongató társaságot. Az alkalomból a kisbíró hangos dobszó közepette itt is felolvasta az ilyenkor szokásos rigmusokat.

A végig nótaszóval, fegyelmezetten, rendezett sorokban haladó, a helyi polgárőrök által biztosított szüreti felvonulás résztvevői természetesen valamennyi fontosabb útkereszteződésben egy kis ízelítőt adtak abból, milyen is az, amikor a falu apraja-nagyja – még ha az időjárás nem is fogadja kegyeibe az uszódiakat – önfeledten ünnepel, mulat és táncol.

Három óra múltán aztán megérkezett a menet a művelődési házhoz, hogy immár esőtől, széltől védett helyen folytatódjék a mulatság.

Öröm volt látni, hogy a szüreti felvonulásra népviseletbe öltöztetett kisebb-nagyobb gyerekek érezték magukat a legjobban, ami azért is jó, mert így Uszódon is biztosan lesz kinek tovább adni a tradíciókat. Köztük a hagyományőrző szüreti felvonulást és az azt követő batyus bált, amelyre a közeli településekről idén is sokan érkeztek Uszódra.