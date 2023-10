A játszótérre kilenc facsemetét ültettek el, 3-3 szürke nyár, turkesztáni szil és kocsányos tölgy fajtát. A fák melletti mérőlécek segítségével megfigyelhető, mennyit nőnek a csemeték évről évre.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hírportálunknak elmondta, hogy a játszótér kiváló elhelyezkedése lehetőséget biztosít a gyermekeknek ahhoz, hogy a természet közelében játszva, magáról a minket körülvevő természetről is tanuljanak. A polgármester arról is beszélt, hogy a sétányon épül az integrált játszótér, ahol a fogyatékkal élő gyermekek számára is elhelyeznek játékokat. A parti sétány rekonstrukciója is folyik, majd azt követően a szabadidőközpont további részeit is megújítják.

Az Lánchíd utca, a Juhar utcai és a Széchenyi sétányi óvodások műsorát, és az átadót követően a gyermekek azonnal birtokba vették az új erdei játékbirodalmat, és lelkesen közreműködtek a fák ültetésénél is.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.