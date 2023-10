Egy ördögi körbe kerül az a gyermek, aki az energiaitaltól függővé válik – hangsúlyozta Dr. Suba Melinda, kecskeméti gyermekorvos. Mint mondta, Kecskeméten egyre több olyan tinédzserrel találkoznak a rendelőkben az orvosok, akik alvásproblémákkal küszködnek. Ennek egyik kiváltó oka az energiaital fogyasztása is – tette hozzá, azonban hangsúlyozta, hogy emellett sok más tényező is szerepet játszhat az alvászavarok kialakulásában.

Dr. Suba Melinda, kecskeméti gyermekorvos

Fotó: Beküldött fotó

A fiatalok megisszák az energiaitalt, később nem tudnak elaludni, ezért másnap megint fáradtak, úgyhogy újra az energiaitalhoz nyúlnak – magyarázta az orvos. A szakember szerint azonban nem ez a legnagyobb baj az energiaitalokkal. Magas szénhidráttartalma elhízást, zsírmájat vagy fogszuvasodást és vesekárosodást is tud okozni, túlzott fogyasztása pedig akár inzulinrezisztenciához vagy cukorbetegséghez is vezethet.

A magas koffeintartalom miatt komoly szívritmuszavar is kialakulhat a gyerekeknél, ami esetenként hirtelen szívhalálhoz is vezethet. A gyerekorvos szerint az energiaital fogyasztása veszélyes azokra nézve is, akik ritkán fogyasztják, és azokra is, akik folyamatosan élnek vele. Ugyanis mint mondta, mindkét esetben számolhatunk egészségkárosító következményekkel.

Dr. Suba Melinda szerint megoldás lehet a problémára a tájékoztató előadások megszervezése. Mint mondta, szélesebb körben kellene megismertetni a szülőkkel és az iskolásokkal is az energiaitalok mellékhatásait, valamint beszélni kellene nekik a következményekről is. Hangsúlyozta, hogy az lenne a legjobb, ha a 18 éves kor alatti gyermekek számára betiltanák az energiaitalok vásárlását.

A kormány előtt a javaslat

A napokban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a kormány elé került egy javaslat, mely szerint ezeket az italokat csak a 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnák a jövőben.

Mint írták, Hollik István a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és Nacsa Lőrinc, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője közös videóban beszéltek a javaslatról. A politikusok hangsúlyozták, hogy a mentőszolgálat az elmúlt négy évben átlagosan évi száz olyan esetet rögzített, ahol 18 év alatti gyermeket energiaital miatt kellett kezelni. Szerintük az energiaitalok fogyasztása 18 éves kor alatt egészségügyi kockázatot jelent, ezért terveznek lépéseket tenni az ügyben.