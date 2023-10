Gerhát László zongoraművész, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar volt karmestere, a Kecskeméti Kodály Iskola tanára szintén a Kecskeméti Idősekért Díjban részesült. Gerhát László méltatásában elhangzott: 2010 óta szervez zenei programokat a nyugdíjas közösségek és az „Egy iskola egy klub" mozgalomhoz csatlakozott köznevelési intézmények érdeklődő diákjai, pedagógusai számára. A hangversenyeket szakmai igényességgel, a harmadik kor tagjai iránti elkötelezettséggel szervezi. Ezek az alkalmak nemcsak zenei élményt jelentenek, hanem ismeretet is adnak. Az előadások alkalmával a zeneművek alkotói hátterét, tartalmi-formai, műfaji sajátosságait is megismerteti a hallgatósággal, sőt a hangszerek sokféleségét, hangzásvilágát is bemutatják az előadók.

Ugyancsak Kecskeméti Idősekért Díjban részesült Farkas Sándorné Kollár Erzsébet, aki 2018 óta a Béke Szigete Nyugdíjasklub vezetőségi tagja. Az első években а felügyelőbizottságban segítette a klubot, jelenleg pedig klubvezető-helyettesként végzi munkáját. 2022- ben megalakította a Béke Szigete Dalkört, amely színvonalasan képviseli a közösséget különböző rendezvényeken.

Szintén Kecskeméti Idősekért Díjat adományoztak Gärtner Walternek, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szövetsége Kecskeméti Szervezete volt elnökének. Gärtner Walter 1994-től vezetőségi tagja, 2007-től 2023-ig pedig elnöke volt a szervezetnek. Vezetőként kiemelt feladatának tartotta a hadirokkantak és leszármazottaik érdekeinek képviseletét, a magyar történelmi múlt emlékeinek, értékeinek őrzését, ápolását. A kecskeméti nyugdíjas szervezetek közül szervezetének tagjai elsőként regisztráltak a Gondosóra programra.

Az átadót követően a városvezetés ajándékaként nóta és operett gálaműsort láthattak a meghívottak.