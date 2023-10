Soltvadkerten minden évben a helyi általános iskola diákjai adnak ünnepi műsort az 56-os forradalmárokra emlékezve. Így történt ez idén is, a diákok felelevenítették a kommunista rezsim elleni forradalom legfontosabb eseményeit a helyi művelődési ház színpadán.

A műsor után az ünneplő közönség a Hősök terére vonult, ahol a város szervezeteinek a képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A rendezvényen Turán István kiskőrösi történész mondott ünnepi beszédet. Mint mondta: „Soltvadkert községben, akárcsak a környékbeli településeken is, október 27-én vették kezdetüket az események, amelyek a vidék forradalmának tipikus jeleit viselték magukon. A korabeli jelentések szerint a cipész ktsz-ben már délelőtt szervezkedések zajlottak, délután pedig több száz fős tömeg vonult a Kossuth-szoborhoz, ahol elénekelték a Himnuszt, megkoszorúzták az emlékművet, majd közfelkiáltással megválasztották a helyi nemzeti bizottságot. Ezt követően a feltüzelt tömeg egy traktor segítségével ledöntötte az elnyomás jelképének számító szovjet hősi emlékművet, valamint a középületekről eltávolították a vörös csillagot. A pártvezetőket és a tanácsi vezetőket felfüggesztették. A frissen alakult nemzetőrség átvette a rendőrség szerepét, a hónap utolsó napján pedig a Kisgazdapárt helyi szervezete is megalakult. A forradalmi eseményeknek itt is a november 4-ei katonai intervenció vetett véget.”

A vadkerti iskolások adtak idén is ünnepi műsort

Fotó: Barta Zsolt

A kültéri megemlékezés után a megemlékezők visszavonultak a művelődési ház színháztermébe, itt ugyanis ünnepélyes keretek között városi kitüntetéseket nyújtott át Temerini Ferenc polgármester.