A kiterjedt együttműködési megállapodások keretében a lovarda általános iskolásoknak, polgárőröknek és a közösségi munkára vállalkozó diákoknak nyújt ingyenes szakmai és oktatási célú programokat. 300 főt meghaladó létszámú az a közösség, amely heti rendszerességgel veszi igénybe a kecskeméti Hírös Népfőiskolai Lovarda tanrendbe szervezett szolgáltatásait.

Dr. Fülöp Tamás, a NJE rektora köszöntőjében áttekintette a lovarda elmúlt időszakát. Mint fogalmazott, büszkék arra, hogy az egyetem üzemeltetheti a lovardát, és a képzési hely jó gazdái. – Nagyon összetett szerepet vállalt az egyetem 2021-ben, amikor elindultunk ezen az úton. Egy felsőoktatási intézmény életében egy ilyen típusú hely fenntartása sok kihívással jár, és nagy összefogást igényel, melyben sok szereplő együttműködése kell a siker megalapozásához – hangsúlyozta a rektor, kiemelve: azt a hagyományt szeretnék továbbvinni, amit a megálmodó és felajánló B. Tóth Ferenc megteremtett. – A Hírös Népfőiskolai Lovarda 2021-ben sikeresen csatlakozott a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózathoz. Az együttműködés során bevezettük az iskolai lovasoktatást, több mint 200 diák rendszeres részvételével, és a Kincsem Kollégium projekt keretében támogatják az Országos Lovas Polgárőrképzés szakmai oktatását. Fontos szempontként jelent meg a lovasturizmus – fogalmazott a rektor, majd kiemelte a rendelkezésre álló kimagasló infrastruktúrát. A rektor emlékeztetett, hogy az egyre népszerűbb nyári lovastáborok kiemelt jelentőségűek, emellett pedig a jövőben a hallgatók számára is egyedülálló sport-, valamint gyakorlati képzési lehetőséget kínálhatnak. Fülöp Tamás globális célként jelölte meg, hogy hozzájáruljanak az egész lovas ágazat fejlődéséhez.

A Magyar Lovasszövetség minősítési rendszerében a legmagasabb, 5 patkós minősítéssel rendelkező Hírös Népfőiskola Lovardában folyamatosak a fejlesztések, amelyeknek köszönhetően az infrastrukturális szempontból kivételes adottságokkal rendelkező lovarda a minősítési rendszer minden feltételének többszörösen képes megfelelni. Ennek a fejlesztési koncepciónak a része, hogy a fenntartó profiljának megfelelően a lovas központ oktatási célú funkcióját erősítsék. Az országos szinten is kimagasló létszámmal és eredménnyel működő Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetségek munkatársain túl más országos szervezetek önkénteseinek lovas képzésében is szerepet vállal a Hírös Népfőiskolai Lovarda.

Elhangzott, hogy a lovas társadalom által is elismert központ a közösségi munkára vállalkozó diákok előtt is nyitva áll, összesen nyolc intézményből fogadtak, 20 középiskolás diákot a 2023-as szezonban. A Hírös Népfőiskolai Lovarda egyedülálló abban is, hogy nem csak a nyári, hanem a téli szezonban is táborokat hirdet, az elmúlt szezonban 150 diák táborozott a lovardában.