Vasárnap hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. Sajnos magyarok sokasága szenved az óraátállítások miatt. Megviseli a szervezetüket, főként tavasszal, de azért ősszel is sokan panaszkodnak.

Világszerte napirenden van az óraátállítás szükségessége, megszüntetése. G. Németh György elmondta: talán soha nem volt ekkora a vita körülötte, hogy akkor melyik maradjon. Jelenleg az országoknak mintegy 60 százaléka nem állít órát.

Az Európai Unió azonban évek óta nem tud érvényt szerezni, hogy akkor melyik legyen. Magyarországon egyébként a nyárit favorizálják jobban. A szakember maga is amellett döntene, főként azért, hogy minél később sötétedjen be este. A téli hívek pedig a kora reggeli sötétség meghosszabbodása miatt berzenkednek.

Egy kis múltidézés is elhangzott. Az óraátállítás eredeti kiváltó oka az energiagazdálkodás volt, sőt ha a gyökerekhez akarunk visszanyúlni, már a 18. században felvetődött, hogy óraátállítással hasznosabbá tehető a 24 óra, igaz akkor még gyertyával világítottak. Mintegy 100 éve az energiamegtakarítás céljából rendeltek el az óraátállítást az I. világháború után. A nyári időszámítási rendszert 1957-ben megszüntették, majd csak 1980-ban, az 1973-as nagy olajválság hatása miatt vezették be újra.

Az országok közül van, ami ki-be lépett, mint például Oroszország, ahol a nyári után intézményesen ráálltak a télire. Az USA-ban most a nagy vita arról folyik, hogy legyen inkább nyári, de nem tudták elérni, hogy minden államban érvényesítsék.

Magyarországon az Európai Unióhoz igazodunk. A Magyar Alvás Szövetség szerette volna, ha erről folyik egy vita, de az a kormány döntés született, hogy bár a magyarok a nyárit preferálják, de amíg nincs közös döntés az unióban, a magyarok se lépnek.

A Magyar Alvás Szövetségnél abban tudnak segíteni, hogy bemutatják a téli-nyári melletti érveket a döntéshozóknak, hogy mi szól az egyik vagy a másik mellett. A tudományos alapokon túl azonban fontos az emberek véleménye is. Mindezek alapján kell majd a döntéshozóknak helyes és okos döntést hozniuk.

A tavaszi óraátállítás többeket megvisel, de a télit is sokan megérzik. Ilyenkor eggyel több órát alszunk, ezért is jobb. De az érzékenyebb embereket, gyerekeket, időseket különösen megviselheti a téli átállás is, hiszen a természet rendjébe ismételten mesterségesen beleavatkozunk.

A hosszú távú hatásokat azonban senki sem ismerheti. Így nem tudhatjuk, hogy ha például az eredeti téli időszámítási verzió helyett a nyárit választanánk, mi történne. A szakember úgy gondolja: azokat az érveket is figyelembe kell venni, melyek a nyári mellett szólnak.

A beszélgetésben szó esett az alvásproblémákról. Napjainkban egyre többen szenvednek alvás problémákban. Ennek kapcsán a G. Németh György kifejtette: az életmód változások, a főként esténként használt rengeteg technikai eszköz hatásait nem lehet lesöpörni az asztalról. Főként a gyerekeknél tapasztalható az alvás minőségében és mennyiségében bekövetkezett negatív hatások.

Fontosak az alvás körülmények is. Milyen a hálószobai környezet, a matrac, a besötétítés, a csend, illetve az, hogy készülünk a lefekvéshez, sokat eszünk, iszunk-e előtte. A gyerekek esetében nagy a szülők felelőssége. Nem utolsó sorban a felelősségteljes cégek a munkavállalóik alvásminőségére is odafigyelnek, hiszen az kihat a munkateljesítményükre is.

A nők a rosszabb alvók. Ezt érthető is, hiszen a gyerekvállalás miatt a családi tehervállalás sokkal nagyobb része hárul rájuk.

Tehetünk-e valamit, hogy az óraátállítást könnyebben átvészeljük. A szakember azt javasolja: próbáljunk meg az azt követő napokban is ugyanabban a időben lefeküdni, hogy kellemes téli álmunk, téli alvásunk legyen. Ehhez kíván a Magyar Alvás Szövetség megfelelő helyet és időt.

