A szervező bizottság már hetekkel a rendezvény előtt megtervezte a nap programját, folyamatos volt az előkészítés. Feldíszítették a művelődési házat, a színpadon beöltöztetett babák sokasága várta az érdeklődőket. Csak egy dolgot nem tudtak elintézni, a kedvező időjárást. Sajnos szombat délután az eső miatt a felvonulás elmaradt, ugyanúgy, mint tavaly. Így az ünneplők a művelődési házban találkoztak, ahol több mint negyvenen öltöztek be népviseletbe. A tervezett utcai vonulás helyett az öltözőhelyiségtől mentek át a nagyterembe. A bíró üdvözölte a megjelenteket és megkezdődött a tánc. Az utcára tervezett megvendégelés is itt történt. Mindenki jól érezte magát, különösen az esti bálban, ahol a talpalávalót Kiss István és zenésztársai szolgáltatták. A szervezők elszántak, bíznak abban, hogy jövőre már az időjárás is kegyes lesz hozzájuk.