Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetmérnöki Tagozat elnöksége kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Környezet Védelméért díjat adományozott Bíró Tibor, az NKE Víztudományi Karának dékánja részére szeptember 28-án a Magyar Mérnöki Kamara székházában. Az elismerést Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára adta át. Dr. Bíró Tibor fő kutatási területe a belvízrendezés, az öntözés, a hullámterek állapotértékelése, a vízminőség-szabályozás és a távérzékelés vízgazdálkodási célú alkalmazásai. A szakmai sikerekhez gratuláltak a városvezetők.

Megszavazta a testület a Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközművagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam részére történő átruházásával kapcsolatos előterjesztést. A Nemzeti Közművek Zrt. részére ingyenesen átruházásra került vízközmű rendszeren a Magyar Állam válik az ellátásért felelőssé. A bajai képviselő-testület október 26-án döntött a kérdésben az aktuális ülés keretében.

A döntést megelőzően a képviselők hosszasan érveltek pro és kontra a bajai víziközmű átruházásáról, az integrációhoz való kapcsolódásról.

Hornyák József önkormányzati képviselő (Sikeres Bajáért Egyesület) felszólalásában azzal érvelt, hogy közmeghallgatást kellett volna tartani, hogy a bajaiak is elmondhassák véleményüket, de mint kiderült, ezt sem Hornyák József, sem más nem kezdeményezte az elmúlt hónapokban.

Széll Péter alpolgármester érvelésében hangsúlyozta, ha nem történik változás, a víziközmű gerincvezetékeit nem tudják felújítani, mert az önkormányzat nem tudja megteremteni az anyagi hátterét, és akkor veszélybe kerülhet a lakosság ivóvízzel való ellátása.

Kámánné dr. Bari Bernadett, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője hozzászólásában kiemelte, hogy nagy felelőssége van a képviselőknek azzal kapcsolatban, hogy a lakosságot hogyan tájékoztatják a változásokról.

– Azt gondolom, hogy amikor azt kommunikáljuk a lakosság felé, hogy átadjuk a víziközművagyont, akkor igenis tisztázni kell, hogy annak egyes elemei milyen állapotban vannak, milyen költségeket jelent az önkormányzatnak, ha továbbra is saját kézben kívánja tartani ezeket a feladatokat – fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem csupán Baja, hanem a térség településeinek víziközműveiről is szó van. Megemlítette, hogy az érintett települések képviselő-testületei már akkor meghozták az ezzel kapcsolatos támogató döntésüket, amikor a bajai testület érdemben még nem tudott ezzel kapcsolatban döntést hozni. Elhangzott az is, hogy ez év augusztusában született egy kormányzati döntés, amely 781 millió forintos működési támogatásról szólt a Bajavíz Kft. részére.

László Károly (Sikeres Bajáért Egyesület) képviselő szerint vissza nem térítendő támogatást kellett volna kérni, ami segíthetett volna, akár a vízhálózat rekonstrukciójában is. Nyirati Klára polgármester elmondta, hogy ez a javaslat maximum az adott évre oldaná meg az anyagiakat, ezért nem jelent megoldást.

A két határozati javaslatot 11 igen, egy nem és két tartózkodással mindkét esetben megszavazták.