A 88 éves Csóti Andrásné, született Farkas Irén, vagy ahogyan a faluban nevezik, Irény néni öregcsertői hagyományőrző énekes és táncos munkáját és életútját Népművészet Mestere kitüntetéssel ismerték el a közelmúltban. A kitüntetését követően Irény néni bejelentette, hogy szeptember 30-án hagyományőrző bált szervez, melyre „be kell öltözni mindenkinek, mert úgy akarom, úgy danoljanak, úgy táncoljanak, ahogy régen volt.”

A mulatság elején a csoport tagjai, majd fia, Csóti András és lánya, Kovács Lászlóné Csóti Mária, az Öregcsertői Őszirózsa Asszonykórus művészeti vezetője virágcsokorral köszöntették az ünnepeltet.

– Tizenhárom éves korom óta a néptánccal, a népdallal foglalkozom, szinte ezzel együtt élek.

Akkoriban alakult meg az Öregcsertői Hagyományőrző Népi Együttes Kalapos Istvánné tanárnő vezetésével. Számos országos és nemzetközi díjat nyert a csoport, de sajnos egy idő után, a 90-es években föloszlott, már nem bírták finanszírozni, de egyéb okok is lehettek. Ekkor bekerültem a Tóth Feri bácsi által vezetett Piros Rózsa Néptáncegyüttesbe Kalocsára, a táncolást ott folytattam tovább. Egy idő után Feri bácsinak eszébe jutott, hogy vannak itt idős asszonyok, köztük az anyukám is, és hogy milyen jó lenne, ha őket is be tudnánk vonni a Piros Rózsába. Ekkor anyukámat és a szomszédasszonyomat, Mátyás Maris nénit bevittük ebbe a csoportba, ők is oszlopos tagjai lettek a Piros Rózsa Néptáncegyüttesnek – mesélte korábban a baon.hu-nak Kovács Lászlóné Csóti Mária az Öregcsertői Őszirózsa Asszonykórus megalakulásáról.

A 88 éves Csóti Andrásné (középen)

Fotó: Zsiga Ferenc

Mint hozzátette:„a 90-es évek közepe táján alakítottam itt Öregcsertőn, a néptáncegyüttes asszony tagjaiból az asszonykórust. Népdalkincs volt bőven és a népviselete is meg volt mindenkinek. Mindenki tudott énekelni, táncolni, így egykettőre megalakultunk. Azóta működik a csoport, a mai napig folyamatosan és aktívan együtt vagyunk. Amire nagyon büszkék lehetünk, hogy az asszonykórus gerincét az az öt, 80 éven fölüli asszony, köztük az édesanyám alkotja, akikre nagyon tudunk támaszkodni. Tőlük gyűjtjük a dalokat és mi, a „fiatalok”, persze mind 60 éven felüliek tőlük tanuljuk ezeket a régi, már-már elfeledett dalokat. Mindenki nagyon szereti a csoportot, egy olyan jó kis közösség vagyunk, akiket egykor a tánc, most pedig a danolás, az együttlét öröme tart egyben.”

Az összejövetelen a csoport tagjai a fehér asztal melletti finomságok elfogyasztása, egy kis iszogatás közepette egymás között felidézték a boldog régi időket, az emlékezetes fellépéseket, amikor még maguk is 20-25 évvel fiatalabbak voltak. Ám az idő múlása nem látszott meg rajtuk, vígan fáradhatatlanul ropták és persze énekeltek.

KÓTA minősítésre jelentkezett a kórus

Mint megtudtuk, a nyugdíjas Ki Mit Tud?-on kiemelt arany fokozatot kiérdemelt kórus szombati közös éneklése egy próbával is felért, mert nagyon készülnek a közeljövőben Dunapatajon megrendezésre kerülő népdaltalálkozóra, amelyre KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) minősítésre jelentkeztek. Ez a minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minősítési fokozatok adományozásával segíti a népzenét művelők értékorientálását, egyben serkenti a minőségi művészeti tevékenységet és a hagyományápolást.