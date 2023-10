A Testképek a kortárs művészetben című 10 részes művészettörténeti sorozat következő előadása kedden 17 órakor kezdődik a könyvtárban. Az ajánlóban a következő olvasható:

„Sztereotipikus jellemzők alapján a különböző nemzetekről, népcsoportokról gyakran egy adott karaktert képzelünk el. De hogyan is néz ki egy skót, egy francia vagy egy magyar? Hogyan használhatók fel és ki ezek az általánosításokon alapuló kulturális megfigyelések? Van olyan testkép, ami képes megjeleníteni a közép-kelet európai régiót? Mondják a külföldiek és maguk a közép-kelet európaiak is, hogy itt csóróság van, kockás szatyor és hasitasi, mi vagyunk azok, akik egy külföldi utazásra is kolbászos szendviccsel indulunk el.”

Az előadás nyitott és ingyenes.