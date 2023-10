Egy napsütötte szobában találkoztam Apoklával – ez a műhelye. Itt nemcsak a fénytől volt kedves a hangulat, hanem az alkotó személyiségétől is ragyogott a helyiség. Bármerre néztem, mindenütt kanalak sorakoztak – várták, hogy a sütőbe kerülve elérjék a végső kinézetüket. Az egyik asztalon pedig színes minták mutatkoztak, volt olyan kisvirág is, ami szó szerint rám mosolygott, hogy vigyem magammal. Amíg beszélgettünk, Apolka keze is folyamatosan járt, ottlétem alatt több kiskanál is elkészült. A legnagyobb élmény pedig az volt, hogy láthattam, hogyan készül el a nekem szánt evőeszköz készlet.

Apolka több mint 15 éve készít gyönyörűséges díszített evőeszközöket, arra kértem, hogy pár perc erejéig, gondolatban térjünk vissza kicsit a kezdetekhez. Apolka a gimnáziumi tanulmányai után Franciaországba utazott, hogy fejlessze a nyelvtudását. A díszített nyelű kanalakkal itt találkozott először. Miután hazaköltözött, nyelvtanár lett belőle. Ezután főleg nyelvoktatással foglalkozott, de mint mondta, mindig is szeretett alkotni. Hobbiszinten hűtőmágneseket, üvegképeket is készített, valamint varrással is foglalkozott.

Később, a gyermekei születése után úgy döntött, megvalósítja régi tervét és Magyarországon elsőként elkezdett díszített nyelű evőeszközöket készíteni. A mintákat javaslatok és a saját ötletei alapján készíti el ma is. A legbüszkébb az Iparművészeti Lektorátus által zsűrizett termékekre. Mint mondta, egy idő után elkezdték másolni a munkáit, ezért úgy érezte, fontos lenne levédetni azokat, de kiderült, hogyha egy kicsit is változtatnak a mintán, azt már újnak lehet tekinteni.

– Ebből én tanultam, és megértettem, hogy nem az a lényeg, hogy más mit csinál, hanem az, hogy én tartsam azt a szintet, amit elvárok magamtól – hangsúlyozta az alkotó. Mint mondta, arra ma is büszke, hogy a munkáit megismerik, ugyanis nem köt kompromisszumot, ha a minőségről van szó. Olasz gyártótól rendel jó minőségű evőeszközöket, és a díszítéshez használt anyagokat is a legnagyobb gondossággal választja ki. Ezért tartósak a munkái.

– Én tudom, hogy nekem maximálisan abban van a sikerem titka, hogy a minőségben hiszek

– tette hozzá.

Az általa dísztett kanalakat nem lehet mosogatógépben mosni, ugyanis a minta tönkre mehet, de van ennek jó oldala is, ugyanis ezzel a gyermekeket meg lehet tanítani arra, hogy mossák el az evőeszközüket az étkezések után. Aki pedig betartja az előírásokat, sokáig használhatja kedvenc kanalát – ezt pedig Apolka az első kanalával illusztrálta számomra, amit 20 évvel ezelőtt készített. Mit is mondhatnék, ma is szép darab – valóban.

Apolka szerint a kézműveskedés nagyon hiányzik a mai emberek számára. Szerinte azért divatosak ma az alkotótáborok is, mert hiányzik a gyerekek és a felnőttek életéből az alkotás. Ezért is vállalja néha, hogy gyermekeknek és felnőtteknek is tart bemutató foglalkozásokat. Van olyan vásár is, amelyre viszi a kis sütőjét, és a helyszínen készít kanalakat.

A rendezvények, vásárok, fesztiválok hallatán Apolkának eszébe jutott az első alkalom, amikor értékesíteni kezdte a termékeit. Lakiteleken, a Széna vagy Szalma rendezvényre települt ki standjával, ahol szám szerint 83 kanalat adott el a hétvége folyamán.

Nagy öröm volt számára látni, hogy az alkotásait milyen sokan kedvelik, és ez még nagyobb motiváló erővel hatott rá.

– A vásárlóim kiváló ajándéknak tartják a díszített kanalakat, hiszen ezek egyedi, kézzel készített tárgyak, melyek mintái mind mosolyt csalnak a tulajdonosaik arcára – tette hozzá az alkotó.

Apolka több mint 15 éve foglalkozik a kanalak díszítésével. Azt mondja, úgy érzi, még egy napot sem dolgozott életében, ugyanis ez számára nem munka, hanem szórakozás és hivatás is. Állítja, hogy sosem unalmas ez a feladat, sőt, az alkotás erőt és kitartást ad a mindennapokhoz.