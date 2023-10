Balog Zoltán szerint a kötetben tanítások vannak a szó legmélyebb értelmében. A püspök hangsúlyozta: ebben a könyvben olyan tanítások vannak, hogy bármiről beszél a szerző, abban mindig van egy olyan gondolat, amitől az ember többnek érzi magát, mint amikor elkezdte. Mint mondta, ha valaki azt akarja tudni, hogy ebben a harminc évben, hogy is éltek itt az emberek, akkor ebből a könyvből megtudhatja. Nem erről szól, nem ez a konkrét témája, és mégis ezekből az írásokból felvillan egy-egy pillanat az izsákiak életéből – tette hozzá.

Az esten maga a szerző is köszöntötte a jelenlévőket. A könyvbemutatóm és az október 6-i aradi vértanúra való emlékezés egy szóval függ össze, ez pedig az áldozat – mondta Bérces Lajos. A lelkész kifejtette, hogy a vértanúk áldozatok voltak, és a könyv megjelenése és bemutatása is egyfajta áldozatokat követelt. A szerző megköszönte Balog Zoltán püspöknek, hogy áldozott az idejéből, és eljött a kiadvány bemutatójára, valamint köszönetét fejezte ki Lezsák Sándornak is, aki vállalta ennek a könyvnek a megjelentetését. Mint mondta, ugyancsak köszönet illeti Tetézi Lajost és Agócs Sándort is, akik szintén nagy szerepet vállaltak a kiadvány megjelentetésében.

A könyvbemutató után fáklyás megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére.